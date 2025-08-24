25/08/2025

Թբիլիսիի բնակչուհին սպանել է 22-ամյա ամուսնուն

infomitk@gmail.com 24/08/2025 1 min read

Թբիլիսիի բնակչուհին ձերբակալվել է ամուսնու սպանության համար։ 25-ամյա կինը կենցաղային վեճի ժամանակ դանակահարել է 22-ամյա ամուսնուն։

TV Pirveli-ն հաղորդում է, որ կինը ինքն է զանգահարել 112 և հանձնվել դեպքի վայր ժամանած ոստիկանությանը։

Անհասկանալի է, թե ինչն է զույգի վեճը հրահրել։ Նրանց մոտ կանգնած մարդիկ ասում են, որ երիտասարդները վերջերս են տեղափոխվել միասին ապրելու։

Հետաքննությունը շարունակվում է ընտանիքի անդամի կողմից ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված կանխամտածված սպանության հոդվածով։ Այս հանցագործությունը պատժվում է մինչև 20 տարի ազատազրկմամբ կամ ցմահ ազատազրկմամբ։

