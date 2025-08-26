Կորոնավիրուսի նոր Stratus շտամն է տարածվել․ Այն անսովոր ախտանիշ ունի

Կորոնավիրուսի բոլոր տեսակները բնութագրվում են տարածված սուր շնչառական վիրուսային վարակների (ՍՇՎ) նման ախտանիշներով, սակայն Stratus շտամն ունի առանձնահատուկ առանձնահատկություն։
Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի բժշկական հետբուհական կրթության ակադեմիայի վիրուսաբանության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Ելենա Մալիննիկովան։
Մասնագետը RT-ին տված հարցազրույցում հիշեցրել է, որ կորոնավիրուսով վարակվածները զարգացնում են ջերմություն, հազ, գլխացավ և ուժեղ թուլություն։ Stratus-ի առանձնահատկությունը ձայնի խռպոտությունն է, մինչև դրա կորուստը։
Մալիննիկովան ընդգծել է, որ կորոնավիրուսը հատուկ վտանգ է ներկայացնում թուլացած իմունիտետ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց, ինչպես նաև տարեց քաղաքացիների համար։ Միևնույն ժամանակ, ներկայումս չկան տվյալներ, որոնք վկայում են, որ նոր շտամը առաջացնում է հիվանդության սուր ձևեր։
Կանխարգելիչ միջոցառումները մնում են նույնը, ինչ ՍՇՎ-ի դեպքում՝ անձնական հիգիենա, տարածքների օդափոխություն, խոնավ մաքրում։ Վարակվածներին խորհուրդ է տրվում մնալ տանը և չենթարկել այլ մարդկանց վարակի վտանգի։
Ավելի վաղ Ռոսպոտրեբնադզորի ղեկավար Աննա Պոպովան նշել էր, որ «Stratus»-ն ավելի վարակիչ է։ Սակայն վարակվածները հեշտությամբ են հանդուրժում վարակը, նոր շտամը հիվանդության կլինիկական դրսևորումների առումով ոչ մի անսովոր բան չի բերել և նման է սովորական մրսածության։
Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկը նաև ընդգծել է, որ կորոնավիրուսը դարձել է սեզոնային հիվանդություն. COVID-19 համավարակի վերադարձի հավանականությունը չափազանց ցածր է, քանի որ հարուցիչը մուտացվել և հարմարվել է բնակչությանը:
