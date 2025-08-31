Սոչիի օդանավակայանում 8 չվերթ է հետաձգվել, այդ թվում՝ դեպի Երևան

Սոչիի օդանավակայանում 8 չվերթ է հետաձգվել՝ պայմանավորված ավիաընկերությունների արտադրական պատճառներով:
Այս մասին հայտնել է Սոչիի օդանավակայանի մամուլի ծառայությունը։
Օդանավակայանի առցանց ցուցատախտակի տվյալներով՝ հետաձգվել են Սոչիից դեպի Նովոսիբիրսկ, Մոսկվա, Անթալիա (Թուրքիա), Երևան (Հայաստան), Բաթումի (Վրաստան) չվերթները:
Հետաձգվել են նաև Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկից, Թբիլիսիից (Վրաստան), Երևանից (Հայաստան), Անթալիայից (Թուրքիա) և Բաթումից (Վրաստան) Սոչի ժամանող չվերթերը:
