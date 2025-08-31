ՏԿԵ նախարարը ճիշտ չէ․ Arm Roads Info հավելվածը թերի է աշխատում

Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ճանապարհաշինության աշխատանքներին ու ճանապարհների կառավարման գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության խթանմանը, շեշտեց Arm Roads Info հավելվածի արդյունավետ գործարկման կարևորությունը։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը վստահեցրեց․ «Հավելվածն ամբողջությամբ գործում է ճանապարհային դեպարտամենտի մասով, երկկողմանի կապ է ապահովում ինչպես քաղաքացու, այնպես էլ ճանապարհային դեպարտամենտի ու ծրագիրը օգտագործողի միջև»։
Ավելին, վերջինս որպես օրինակ, նշել էր․ «Այսօր եթե Դիլիջանի թունելը փակ է, հավելվածից օգտվողները դրա մասին և շրջանցիկ ճանապարհի մասին ծանուցում են ստանում»։
Փաշինյանը, սակայն, հարց հնչեցրեց․ «Բայց քաղաքացիները գիտե՞ն հավելվածի գոյության մասին»։
«Փաստերի ստուգման հարթակն» ուսումնասիրել է հավելվածի ներբեռնումների, գնահատականների և տեղեկատվության օպերատիվության մասին տվյալները։
Օգտագործման ցուցանիշներ և արձագանքներ
- Հավելվածը ներբեռնել է ավելի քան 1000 քաղաքացի։
- Օգտատերերի գնահատականը՝ 4․2 միավոր 5-ից։
- Հավելվածի մեկնաբանություններում հաճախ նշվում են տեղեկատվության ուշացումների և անճշտությունների մասին դժգոհություններ։
Դիլիջանի թունելի օրինակը
Հավելվածի աշխատանքի արդյունավետության ու ճշգրտության գնահատման համար դիտարկել ենք օգոստոսի 21-ից 23-ը Դիլիջանի թունելի երթևեկելի հատվածում իրականացվող միջին նորոգման աշխատանքների հետ կապված իրազեկման գործընթացը։
Մեր ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ այդ ընթացքում հավելվածը չի ապահովել ժամանակին և ճշգրիտ ծանուցումներ։
- Օգոստոսի 21-ին ճանապարհային դեպարտամենտն իր ֆեյսբուքյան էջում հայտարարել է թունելի փակման մասին։
- Օգոստոսի 23-ին նույն էջում հրապարակվել է աշխատանքների վերջնաժամկետների փոփոխման մասին երկու հաղորդագրություն՝ նախ փակման երկարաձգման, ապա աշխատանքների ավարտի և թունելի բացման վերաբերյալ։
- Սակայն հավելվածի «Ծանուցումներ» բաժնում այդ տեղեկությունը չի հայտնվել։ Թունելի հետ կապված վերջին թարմացումը թվագրված է օգոստոսի 5-ին և չի պարունակել հստակ վերջնաժամկետ։
Այս բացը տարակարծությունների և սոցիալական ցանցերում վարորդների կողմից ակտիվ քննարկումների ու դժգոհությունների տեղիք է տվել։
Այսպիսով, չնայած նրան, որ Arm Roads Info հավելվածի գործունեությունը պաշտոնապես ներկայացվում է որպես լիարժեք, փաստացի օրինակները ցույց են տալիս, որ կան թերություններ՝
- տեղեկությունները չեն թարմացվում օպերատիվ կերպով,
- հավելվածը չի ապահովում լիարժեք և ճշգրիտ տեղեկատվություն,
- հավելվածից օգտվողների թիվը չափազանց փոքր է՝ հաշվի առնելով Հայաստանում վարորդական վկայական ունեցողների թիվը (ավելի քան 850 000 մարդ):
Գայանե Մարկոսյան
