Միջանցքի մասին հարևան Իրանից երկու բնույթի գնահատականներ ենք լսում. «ՀայաՔվե»

«ՀայաՔվե»-ի տելեգրամյան գրառումը․
«Միջանցքի մասին հարևան Իրանից երկու բնույթի գնահատականներ ենք լսում: Օրինակ, հոգևոր առաջնորդի գլխավոր խորհրդականը շատ կոշտ դիրքորոշում հայտնեց, իսկ ահա Իրանի նախագահն ասում էր, որ այն ոչ թե միջանցք է, այլ տարանցիկ ճանապարհ։
Իրանն իրականում կառավարում է հոգևոր առաջնորդը, ոչ թե նախագահը, հետևաբար` բացառված չէ, որ նախագահն, ի վերջո, փոխի իր դիրքորոշումը, վերանայի այն կամ համապատասխանեցնի հոգևոր առաջնորդի մոտեցման հետ։
Կան տվյալներ, որ Փաշինյանի և Փեզեշքիանի խոսակցությունը բավական կոշտ ու ծանր է եղել: Փաշինյանին հորդորել են չխաբել իրենց, քանի որ սա ինչ-որ առևտրային հարց չէ, և եթե այստեղ ԱՄՆ անգամ մեկ զինված ներկայացուցիչ է մտնելու, դա արդեն իսկ խնդիր է Իրանի համար:
Ի դեպ, իրանական կողմի հաղորդագրություններում դա առկա է, Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունների մեջ` ոչ»:
Բաց մի թողեք
Պաշտոնապես հայտարարում ենք․ Արարատ Միրզոյանը ստում է. ԱԺ 4 պատգամավորներ
2017-ի այս օրը հանդիսավոր շահագործման հանձնվեց ՀՀ-ն Արցախին կապող երկրորդ բարեկարգ ճանապարհը
Մեկ անգամ հայավարի կանգնել-ասե՞լ է՝ սիրելի Սերժ, թանկագին Ռոբ, այն ձևը, որով երկիր եք կառավարում, հայավարի չէ