Միջանցքի մասին հարևան Իրանից երկու բնույթի գնահատականներ ենք լսում. «ՀայաՔվե»

«ՀայաՔվե»-ի տելեգրամյան գրառումը․

«Միջանցքի մասին հարևան Իրանից երկու բնույթի գնահատականներ ենք լսում: Օրինակ, հոգևոր առաջնորդի գլխավոր խորհրդականը շատ կոշտ դիրքորոշում հայտնեց, իսկ ահա Իրանի նախագահն ասում էր, որ այն ոչ թե միջանցք է, այլ տարանցիկ ճանապարհ։

Իրանն իրականում կառավարում է հոգևոր առաջնորդը, ոչ թե նախագահը, հետևաբար` բացառված չէ, որ նախագահն, ի վերջո, փոխի իր դիրքորոշումը, վերանայի այն կամ համապատասխանեցնի հոգևոր առաջնորդի մոտեցման հետ։

Կան տվյալներ, որ Փաշինյանի և Փեզեշքիանի խոսակցությունը բավական կոշտ ու ծանր է եղել: Փաշինյանին հորդորել են չխաբել իրենց, քանի որ սա ինչ-որ առևտրային հարց չէ, և եթե այստեղ ԱՄՆ անգամ մեկ զինված ներկայացուցիչ է մտնելու, դա արդեն իսկ խնդիր է Իրանի համար:

Ի դեպ, իրանական կողմի հաղորդագրություններում դա առկա է, Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունների մեջ` ոչ»:

