Պաշտոնապես հայտարարում ենք․ Արարատ Միրզոյանը ստում է. ԱԺ 4 պատգամավորներ

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության 4 պատգամավոր հայտարարություն են տարածել, որում ասվում է.
«Ս․թ․ օգոստոսի 27-ին Հանրային հեռուստաընկերության կողմից հեռարձակված հարցազրույցում ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, թե, իբր, Ադրբեջանի հետ քննարկվող պայմանագրի նախագծում երբևէ չի դրվել կոնկրետ քարտեզ ամրագրելու հարցը։
Նա նույնիսկ հեգնանքով հարցնում է՝ «ի՞նչպես պետք է խաղաղության համաձայնագրում քարտեզ լիներ»։
Պաշտոնապես հայտարարում ենք․ Արարատ Միրզոյանը ստում է։
Նախաստորագրված փաստաթղթի համաձայնեցման գործընթացում հայկական կողմը ներկայացնողների առաջարկներում սահմանազատման և սահմանագծման հիմք էր առաջարկվում ընդունել 1974-1979 թվականների խորհրդային ԳՇ քարտեզները։ Ադրբեջանական կողմն առաջարկում էր ընդհանրական ձևակերպում` առանց հստակ թվականների քարտեզների ամրագրման:
Ինչպես երևում է նախաստորագրված փաստաթղթի հրապարակված տեքստից՝ Հայաստանը զիջել է նաև այս կետում՝ ընդունելով Ադրբեջանի հերթական պահանջը:
Սա նշանակում է՝ ՀՀ սահմանի հստակ ուրվագիծ փաստաթղթով չի ամրագրվել։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս․
– բանակցություններն ընթանում են Ադրբեջանի պահանջների ամբողջական բավարարման տրամաբանությամբ,
– Հայաստանի ներկայացուցիչները չեն արձանագրել որևէ ձեռքբերում, որը կպաշտպաներ մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։
Այս հայտարարությունը հերքելու միակ տարբերակը բանակցված բոլոր փաթեթների ամբողջական հրապարակումն է։ Այդ դեպքում կբացահայտվի ներկայիս բանակցային «խմբի» ամբողջական թշվառությունը։
Գործող վարչախմբի նպատակը երբեք հայանպաստ ձևակերպումներ ապահովելը չի եղել։ Նրանց միակ նպատակը Ադրբեջանի պահանջների լեգիտիմացումն է և ժողովրդի աչքին այլընտրանքի բացակայության պատրանք ստեղծելը։
Սա է իշխանության էությունը՝ ստել, մոլորեցնել և հիմնավորել Ադրբեջանի պահանջները։
Աննա Գրիգորյան
Արթուր Խաչատրյան
Գեղամ Մանուկյան
Քրիստինե Վարդանյան
Բաց մի թողեք
2017-ի այս օրը հանդիսավոր շահագործման հանձնվեց ՀՀ-ն Արցախին կապող երկրորդ բարեկարգ ճանապարհը
Մեկ անգամ հայավարի կանգնել-ասե՞լ է՝ սիրելի Սերժ, թանկագին Ռոբ, այն ձևը, որով երկիր եք կառավարում, հայավարի չէ
Միջանցքի մասին հարևան Իրանից երկու բնույթի գնահատականներ ենք լսում. «ՀայաՔվե»