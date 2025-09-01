01/09/2025

Սա պատմական քայլ է․ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը Մինսկի խմբի և դրան կից կառույցների լուծարման մասին

infomitk@gmail.com 01/09/2025 1 min read

Մինսկի գործընթացը փակելու որոշումը կայացվել է միաձայն՝ ԵԱՀԿ բոլոր 57 անդամ պետությունների կողմից։

«Այս պատմական իրադարձությունը ընդգծում է դիվանագիտության հնարավորությունները, նույնիսկ տասնամյակներ տևած հակամարտությունից և անվստահությունից հետո։ Այն ցույց է տալիս, որ համաձայնագիրը շարունակում է հնարավոր մնալ, երբ կողմերն ունեն փոխզիջում գտնելու ընդհանուր վճռականություն», – ասել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն՝ մեկնաբանելով որոշումը։

Նա նաև վերահաստատել է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին աջակցելու իր շարունակական հանձնառությունը։

Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ԵԱՀԿ նախարարական խորհուրդն այսօր որոշել է դադարեցնել ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի և դրան առնչվող կառույցների գործունեությունը 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։

ԵԱՀԿ քարտուղարությանը հանձնարարվել է ավարտել այդ կառույցների վերացման հետ կապված բոլոր կազմակերպչական և տեխնիկական հարցերը ոչ ուշ, քան 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրամիությունը Հայաստանում կշարունակի դիտորդական առաքելությունը. Մարագոս

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միջին միջանցքի» և «Թրամփի կամրջի» միջև բալանսավորման մասին Էրդողանի պատկերացումները

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլամական հանրապետության «դիլեման» չպետք է Հայաստանի համար մարտահրավեր դառնա

01/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան – Եվրամիություն. անդամակցությունն այլընտրանք չունի և չպետք է ունենա

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղարշապատ – Էջմիածնում ե՞րբ է սկսվելու նոյեմբերի 16-ի ՏԻՄ ընտրությունների քարոզարշավը․ ԿԸՀ

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 2-ի աստղագուշակ․ Կգտնեք անսովոր, բայց շատ արդյունավետ լուծում

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյո՞ք Պակիստանն իսկապես արգելափակել է Հայաստանի հայտը ՇՀԿ-ին միանալու հարցում

01/09/2025 infomitk@gmail.com