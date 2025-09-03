03/09/2025

Ինչ վիճակում են Ամիրյան փողոցում տեղի ունեցած պայթյունից տուժած և հոսպիտալացված անձինք

infomitk@gmail.com 03/09/2025 1 min read

Ամիրյան փողոցում սեպտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած մեքենայի պայթյունի հետևանքով երեք տուժածներից երկուսը դուրս են գրվել հիվանդանոցից:

Այս մասին լրատվամիջոցներին ասել է ՀՀ առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը։

«Երկու քաղաքացիների վիճակը բավարար էր, անհրաժեշտ հետազոտություններն անցնելուց հետո դուրս են գրվել»,- մանրամասնել է նա։

Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող տուժածը տեղափոխվել է բաժանմունք։

«Վիճակը միջին ծանրության է, կյանքին սպառնացող վտանգ չկա»,- ասել է նա:

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, սեպտեմբերի 2-ին՝ ժամը 14:43-ին, Երևանի Ամիրյան փողոցում պայթյուն էր տեղի ունեցել «Տոյոտա» մակնիշի ավտոմեքենայում, ինչի հետևանքով վնասվել էին տրանսպորտային միջոցներ, այդ թվում՝ 58 համարը սպասարկող ավտոբուսը:

Տեղի ունեցած պայթյունից տուժած 3 անձ հոսպիտալացվել էր:

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախարար Ավանեսյանը «կտրեց» Փաշինյանի թեկնածուին քննությունից․ Լուսանկար

03/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ Առողջապահության հանձնաժողովի ՔՊ-ական էքս նախագահը չի հաղթահարել մի հիվանդանոցի տնօրենի մրցույթը

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակի պոլիկլինիկայի միջանցքներում մի աթոռ, նստարան չկա, հիվանդները ոտքի վրա են. ահազանգ

02/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ղազախստանը Հայաստանի քաղաքացիների համար առանց վիզա ռեժիմ է սահմանել

03/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատական ակտի հրապարակման օրն է՝ սեպտեմբերի 8-ը

03/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօգնական հոգեւոր ծառայող կամ գործարար չեմ, կարող եմ պատժել՝ բոլորդ սարսափեք․ Բորիս Ավագյան

03/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա Նիկոլ Փաշինյանի և օրվա իշխանությունների դավաճանական քայլերի հետևանքն է. Մինասյան

03/09/2025 infomitk@gmail.com