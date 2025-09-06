Բաքվում հրապարակվել են 15 գերիների բոլոր «ցուցմունքները»

Երեկ Բաքվում տեղի է ունեցել Արցախի գերեվարված առաջնորդների և մյուս հայ գերիների դեմ հերթական «դատավարությունը»։
Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների՝ այսօր հրապարակվել են 15 գերիների բոլոր «ցուցմունքները»։
Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 8-ին։
Հիշեցնենք` հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով «դատավարությունը»:
Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և այլք:
Նախկին պետնախարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով:
