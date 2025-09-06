Մոսկվան սպառնում է Երևանին, թե ․․․ ՌԴ փոխվարչապետի կանխատեսումը

Հայաստանն իրավունք ունի ինքնուրույն որոշում կայացնել ԵՄ-ի հետ ինտեգրման հեռանկարների վերաբերյալ, սակայն Երևանը պետք է հասկանա, որ դա կնշանակի Ռուսաստանի հետ առևտրում արմատապես տարբեր սակագնային ռեժիմ, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։
«Բայց նրանք [հայերը] նաև հասկանում են, որ այդ դեպքում իրենց համար սակագնային ռեժիմը տարբեր կլինի, այդ դեպքում մենք չենք ունենա ապրանքների ազատ տեղաշարժ մեր երկրների միջև, և չի լինի առանց հարկման առևտուր։
Սա կարող է բավականին ծանր հարված հասցնել Հայաստանի արտադրողներին, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում։ Շուկայի առանձնահատկություններն այնպիսին են, որ նրանց արտադրանքը պահանջարկ ունի Ռուսաստանում։
Նրանց շրջապատող բոլոր երկրները խնդիրներ չունեն խաղողի, ծիրանի կամ այլ մրգերի և բանջարեղենի հետ, նրանք ունեն այս ամենը։ Ռուսաստանը պրեմիում շուկա է Հայաստանի համար։
Ես նույնիսկ չեմ խոսում այն մասին, որ հայկական շուկան կհեղեղվի ԵՄ-ից ապրանքներով, ինչը քիչ հնարավորություն կթողնի հայկական բիզնեսի զարգացման համար։ Ըստ երևույթին, նրանք նույնպես պետք է գնահատեն այս գործոնները, և նրանք կգնահատեն դրանք։
Եթե Հայաստանը միանա ԵՄ-ին, խնդիրներ կարող են առաջանալ օդային տրանսպորտի ոլորտում, որտեղ ԵՄ-ի և Ռուսաստանի երկինքը ներկայումս փակ է միմյանց, ինչպես նաև միջսահմանային բեռնափոխադրումների մեջ։
Կլինեն տարբեր գներ էներգակիրների և սննդամթերքի համար, որոնք Հայաստանը, որպես մեր դաշնակից, այսօր ստանում է Ռուսաստանից։ Երկիրը նաև կկորցնի իր ամենամոտ հարևան Իրանի հետ ազատ առևտրի գոտու առավելությունները։
Կարող են լինել բազմաթիվ հետևանքներ, դրանք պետք է հասկանալ և գնահատել։ Սա շատ վատ սցենար է, առաջին հերթին՝ սովորական մարդկանց համար, մենք դա չենք ուզում և, հետևաբար, բացահայտ խոսում ենք դրա մասին։
Իհարկե, Հայաստանը դեռ ինչ-որ բան կստանա ԵՄ-ից։ Նրա համար կբացվեն որոշ նոր շուկաներ, կհայտնվեն որոշ նոր երթուղիներ։ Նրանք պետք է կշռադատեն այս ամենը, նայեն հավասարակշռությանը։ Ի վերջո, Հայաստանի ժողովուրդը կորոշի։ Սա նրանց ընտրությունն է», – ասել է Օվերչուկը։
