«Նիկոլական մանիպուլիացիաների դարաշրջանի» ավարտը

Նախօրեին հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումը, ըստ որի Քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը 13 տոկոսից դարձել է 17 տոկոս` նախորդ հարցման համեմատ արձանագրելով 4 տոկոսի աճ, ազդարարում է, ըստ էության, «նիկոլական մանիպուլիացիաների դարաշրջանի» ավարտը։

Ինչու: Պարզ է, որ դրա հիմքում վաշինգտոնյան փաստաթղթերն են և խաղաղության դարաշրջանի իբր բացումը: Բայց եթե նման գլոբալ նշանակության` խաղաղության հարցը գործող վարչապետին պարգևում է ընդամենը 4 տոկոս լրացուցիչ ձայն, դա մի բան է նշանակում, որ Հայաստանի քաղաքացին արդեն ամեն ինչ հասկացել է…

Նրան այլևս հնարավոր չէ կեղծ խոստումներով խաբել, «կտեր» տալ, ինչ որ թղթերի ստորագրումով, անգամ հզոր պետության նախագահի անձնական ներկայությամբ մոլորեցնել:

Հայտնի օրենքի գործողությունը ընդհուպ մոտեցել է Նիկոլ Փաշինյանին ու իր խմբակին` «ինչը ունի սկիզբ` ունի նաև վերջ»: Ստերի ու մանիպուլյացիաների դարաշրջանը մոտենում է ավարտին:

Ռաֆայել Մուրադյան

