Գրիգորի Լեպսն իր 19-ամյա հարսնացուին 15,001 վարդ է նվիրել․ Լուսանկար

Երգիչ Գրիգորի Լեպսը իր երիտասարդ հարսնացու Ավրորա Կիբային նվիրել է ավելի քան 15 հազար վարդ։
Աղջիկն Instagram-ում հրապարակել է լուսանկարներ և տեսանյութեր, որոնցում շրջապատված է վարդերի ծաղկեփնջերով։
«Գրիգորի Լեպսն իր ապագա կնոջը սիրում է աշխարհում ամենից շատը», – հրապարակումը մակագրել է 19-ամյա Ավրորա Կիբան։
Աղջիկը հայտնել է, որ երգիչն իրեն նվիրել է 15,001 վարդ։
