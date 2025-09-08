08/09/2025

Գրիգորի Լեպսն իր 19-ամյա հարսնացուին 15,001 վարդ է նվիրել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 08/09/2025 1 min read

Երգիչ Գրիգորի Լեպսը իր երիտասարդ հարսնացու Ավրորա Կիբային նվիրել է ավելի քան 15 հազար վարդ։

Աղջիկն Instagram-ում հրապարակել է լուսանկարներ և տեսանյութեր, որոնցում շրջապատված է վարդերի ծաղկեփնջերով։

«Գրիգորի Լեպսն իր ապագա կնոջը սիրում է աշխարհում ամենից շատը», – հրապարակումը մակագրել է 19-ամյա Ավրորա Կիբան։

Աղջիկը հայտնել է, որ երգիչն իրեն նվիրել է 15,001 վարդ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Քեզ մաղթում եմ չհուսահատվես ոչ մի դժվարությունից․ ԱԺ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի շնորհավորանքը որդուն «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջորջիո Արմանիին վերջին հրաժեշտը տալու էր եկել ավելի քան 10,000 մարդ

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անելու ենք՝ մեր ձևով. Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը

08/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի դեպ. հրեան երբեք նման հարց չի բարձրացնի. Գևորգ Դանիելյան

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահանջում եմ, որ Հովհաննիսյանը ԱԺ մուտք գործելուց առաջ ամեն օր պարտադիր թեստավորվի թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ. Թովմասյան

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բողոքի ձայն ենք բարձրացնում նման հոգևորականների հակագիտական գործունեության դեմ․ Լուսանկար

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ ժողովուրդն ինչ է ակնկալում Նիկոլ Փաշինյանից՝ ծխարա՞ն, թե՞ խարակիրի

08/09/2025 infomitk@gmail.com