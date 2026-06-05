Հունգարիայի՝ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության վրա դրված վետոն չեղարկող գործարքի շրջանակներում

Բացառիկ պատմության մեջ բացահայտվում է այն լարված վեճը, որը Հունգարիային ստիպեց չեղարկել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության վրա դրված երկամյա վետոն։
Բրյուսելում գտնվող դեսպանները գրեթե 12 ժամ անընդմեջ ներկա էին սենյակում։
Թեմաների ցանկը թվում էր անվերջ՝ մրցունակություն, պաշտպանություն, միգրացիա, կլիմայական գործողություններ, Մերձավոր Արևելքի հակամարտություն և նույնիսկ ծխախոտի հարկման մասին հրահանգ, և դիվանագետները սկսում էին զգալ լարվածությունը։
Այնուհետև, երբ հանդիպումը մոտենում էր ավարտին, օրակարգում ավելացավ նոր կետ։
Կիպրոսը, որը ներկայումս ԵՄ Խորհրդի նախագահող երկիրն է, ստացել էր այն ազդանշանը, որին օրեր շարունակ անհամբեր սպասում էր. Հունգարիան պատրաստ էր չեղարկել Ուկրաինայի անդամակցության վրա դրված վիճահարույց վետոն։
Այս պատմությունը հիմնված է բազմաթիվ պաշտոնյաների և դիվանագետների հետ հարցազրույցների վրա, որոնք խոսել են անանունության պայմանով՝ բացահայտելու համար այն իրադարձությունները, որոնք հանգեցրել են առաջընթացին։
Երկու տարի վետոն անհաղթահարելի էր։ Լեհաստանն ու Դանիան, որոնք նախորդ նախագահություններն էին, խոստացան փակուղուց դուրս գալ որպես առաջնահերթություն։ Չնայած իրենց բոլոր ջանքերին, նրանք ձախողվեցին, և խցանումը մնաց տեղում։
Կիպրոսը վճռական էր խուսափել իր նախորդների ճակատագրից։ Երկրին տրվեց «հիմա կամ երբեք» հնարավորություն, այն բանից հետո, երբ Հունգարիայում ապրիլի 12-ի ընտրությունները հեռացրին վետոյի հեղինակ Վիկտոր Օրբանին և իշխանության բերեցին Պետեր Մագյարին։
Անցումը հանգեցրեց Բրյուսելում, Բուդապեշտում և Կիևում փակ դռների հետևում ընթացող բանակցությունների բուռն ընթացքի, որոնք չորեքշաբթի երեկոյան հանգեցրին մեկ հարցի։
«Ո՞վ ունի որևէ առարկություն», – հարցրեց Կիպրոսի դեսպանը դահլիճում։
Հարցին լռությամբ արձագանքեցին, և լռությունը վերացրեց վետոն։
Այնուհետև դեսպանը լիազորվեց երկու նամակ ուղարկել Ուկրաինային և Մոլդովային՝ տեղեկացնելով նրանց ԵՄ անդամակցության բանակցությունների առաջին փուլը, որը հայտնի է որպես «հիմունքներ», սկսելու պատրաստակամության մասին, որը ներառում է օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները և դատական համակարգը։
Թղթի վրա դա պարզապես պարզ ընթացակարգային քայլ էր։ Գործնականում սա կարևորագույն նվաճում էր, որը վերջ դրեց երկու երկար տարիների կաթվածահարությանը և հուսահատությանը։
Սենյակում ծափահարություններ չեղան։ Սակայն թեթևության զգացումը շոշափելի էր։
«Ամբողջ Բրյուսելը սպասում էր դրան», – ասաց դիվանագետը։ «Սա անհավատալի է։ Սա լավ լուր է»։
Առաջին կլաստերի պաշտոնական բացումը նախատեսված է հունիսի 15-ին Լյուքսեմբուրգում։
Խոսակցությունների արժեքը
Չորեքշաբթի օրվա առաջընթացի սերմերը ցանվեցին մայիսի սկզբին, երբ Հունգարիան և Ուկրաինան սկսեցին խորհրդակցություններ փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ։ Արտաքին գործերի նախարարների միջև բանակցությունների առաջին փուլը տեղի ունեցավ առցանց մայիսի 20-ին՝ դրական մթնոլորտում։
Ուկրաինայի արևմտյան Անդրկարպատյան շրջանում հունգարական փոքրամասնության իրավիճակը երկար ժամանակ եղել է երկու երկրների միջև ուժեղ լարվածության աղբյուր, մի հարց, որը հատկապես զգայուն է դարձել երկու կողմերի ազգայնական տրամադրությունների պատճառով։
Հունգարիայում այս հարցը լայն աջակցություն է վայելում քաղաքական սպեկտրում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում պարտվելուց հետո երկիրը 1920 թվականին ստորագրեց Տրիանոնի պայմանագիրը՝ կորցնելով իր տարածքի երկու երրորդը՝ ավելի քան երեք միլիոն հունգարացիների հետ միասին։ Այս իրադարձությունը համարվում է Հունգարիայի ազգային պատմության վճռորոշ տրավմաներից մեկը։
Բուդապեշտը խստորեն քննադատեց Կիևի ջանքերը՝ ամրապնդելու պետական լեզուն Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի անօրինական բռնակցումից հետո։ Ուկրաինայի 2017 թվականի կրթության մասին օրենքը հատկապես զայրացրեց Հունգարիային, քանի որ այն ամրապնդեց ուկրաիներենի օգտագործումը բարձր դասարաններում։ Ավելի ուշ Կիևը ընդունեց լեզվի մասին օրենք՝ պետական կառավարման մեջ ուկրաիներենն ավելի ամրապնդելու համար։
2023 թվականին Ուկրաինան փոփոխություններ կատարեց «Ազգային փոքրամասնությունների (համայնքների) մասին» օրենքում՝ համապատասխանեցնելով այն ԵՄ անդամակցության չափանիշներին և Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկություններին։ Նոր օրինագծով թույլատրվեց ԵՄ և ազգային փոքրամասնությունների լեզուների օգտագործումը քաղաքական գովազդում, մասնավոր դպրոցներում, համալսարաններում, ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող ուսանողական կազմակերպություններում և լրատվամիջոցների ոլորտում։
Միևնույն ժամանակ, ուկրաիներենի՝ որպես պետական լեզվի ուսուցումը մնաց պարտադիր բոլոր կրթական հաստատություններում, չնայած ուսուցումը կարող էր իրականացվել ԵՄ լեզուներով։
Այնուամենայնիվ, լարվածությունը մնաց բարձր
Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին սառեցված է երկու տարի։
Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին սառեցված է երկու տարի։ Գերտ Վանդեն Վայնգաերտ/
Խորհրդակցությունները սկսելով՝ երկու կողմերը ձգտում էին փոխզիջման՝ լարվածությունը մեղմելու և երկկողմ հարաբերությունները վերականգնելու համար, որոնք Օրբանի բազմիցս վետոների պատճառով հասել էին իրենց ամենացածր մակարդակին:
Պաշտոնյաների և դիվանագետների խոսքով՝ բանակցությունները ընթացել են բարի կամքով և վճռական տեմպերով, իսկ հաշտեցման հույսերը օրեցօր աճում են:
Մինչդեռ, Կիպրոսը առանձին քննարկումների փուլ սկսեց նախագահության, Հանձնաժողովի և Հունգարիայի միջև՝ առաջին կլաստերի բացման համար հիմք նախապատրաստելու համար: Բուդապեշտը ցանկանում էր ապահովել, որ ցանկացած երկկողմանի գործարք արտացոլվի անդամակցության գործընթացում, մինչդեռ Կիպրոսը և Հանձնաժողովը ձգտում էին խուսափել Ուկրաինայի համար անարդար զիջումներից: Նպատակը բոլորի համար «փոխադարձ շահեկան» լուծումն էր։
Մայիսի 26-ին Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Տարաս Կաչկան Euronews-ին ասաց, որ իր երկիրը Մադյարին առաջարկում է նույնը, ինչ առաջարկել էր Օրբանին։
«Ուկրաինան լիակատար հարգանքով է վերաբերվում Ուկրաինայում հունգարական համայնքին: Նրանց բոլոր կարիքները հիմա բավարարված են», – հարցազրույցում ասաց Կաչկան: «Այսպիսով, սա պարտավորություն չէ: Սա իրականություն է»։
«Մեզ համար նրանք (հունգարական փոքրամասնությունը) ուկրաինական հասարակության բացարձակապես անբաժանելի մասն են՝ իրենց ազգային ինքնության բոլոր հարգանքներով», – հավելեց նա։
Մի քանի օր անց՝ մայիսի 29-ին, Պետեր Մագյարը Բրյուսելում հանդիպեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ ժողովրդավարական հետընթացի պատճառով սառեցված վերականգնման և համախմբման հիմնադրամներից 16.4 միլիարդ եվրո ազատելու համար։
Հրապարակված հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ և՛ Մագյարը, և՛ ֆոն դեր Լեյենը հերքեցին, որ գումարը կախված է Բուդապեշտի կողմից անդամակցության վետոյի վերացումից։ Մագյարը, սակայն, ասաց, որ Կիևից ակնկալում է «երաշխիքներ» փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ, որը չի համապատասխանում սահմանադրական փոփոխությունների պահանջին։ (Ուկրաինան չի կարող փոխել սահմանադրությունը ռազմական դրության պայմաններում)։
Բրյուսելում գտնվելու ընթացքում Մագյարի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպեց ընդլայնման հարցերով եվրահանձնակատար Մարթա Կոսի հետ և տեղեկացրեց նրան խորհրդակցությունների ընթացքի մասին։
Մագյարի կանաչ լույսը
Գործերը արագ զարգացան ֆոն դեր Լեյենի հետ հանդիպումից հետո։ Հունգարիան և Ուկրաինան հաջորդ օրերին տեխնիկական մակարդակով նախնական համաձայնության եկան։
Լուրը հասավ Բրյուսել՝ սպասելիքները մեծացնելով։
«Մենք գիտեինք, որ համաձայնագիր է լինելու», – ասաց բարձրաստիճան դիվանագետը՝ նշելով, որ ԵՄ միջոցների սառեցումը նպաստեց գործընթացին: «Բայց այն հասավ մինչև գագաթնակետ»:
Գագաթնակետը հենց Մագյարն էր:
Երեքշաբթի օրը նա Բեռլինում էր Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ: Այնտեղ հունգարացի առաջնորդն ասաց, որ «շատ լավատես» է խորհրդակցությունների վերաբերյալ և վստահություն հայտնեց, որ շուտով կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, ով բազմիցս պնդել է անդամակցության բանակցությունների մեկնարկի մասին:
«Ես պատրաստ եմ հանդիպել Ուկրաինայի նախագահի հետ հաջորդ շաբաթվա սկզբին, եթե մեզ հաջողվի համաձայնության գալ այս հիմնարար մարդու իրավունքների շուրջ», – ասաց նա:
Չորեքշաբթի օրը, երբ դեսպանները հավաքվել էին Բրյուսելում իրենց մարաթոնյան հանդիպման համար, Մագյարը վայրէջք կատարեց Փարիզում՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ բանակցություններ վարելու համար: Հանդիպման ավարտին Մագյարը անձնական հավանություն տվեց տեխնիկական համաձայնագրին:
Երբ Կիպրոսի նախագահությունը ստացավ առաջին կլաստերի նախապատրաստական աշխատանքները շարունակելու թույլտվություն, Մագյարը իր Facebook-ի էջում հրապարակեց Փարիզում նկարահանված տեսանյութ՝ հաստատելով համաձայնագրի «հիանալի լուրը»:
«Հարյուր հազար հունգարացիներ վերականգնում են իրենց հիմնարար իրավունքները», – ասաց Մագյարը։
Մագյարն ասաց, որ դեռևս հրապարակման ենթակա համաձայնագիրը վերաբերում է հունգարական ազգային խորհրդանիշների ազատ օգտագործմանը և դպրոցական վկայականների իրավունքին։
Ամենանշանակալի քայլը, հավանաբար, փոքրամասնությունների դպրոցի կարգավիճակի հաստատումն է։ Դպրոցների կառավարումը կիրականացվի մայրենի լեզվով, և ծնողները կկարողանան խոչընդոտել ուկրաիներենի օգտագործման ցանկացած ընդլայնում, բացատրեց նա։
Այն քաղաքներում, որտեղ փոքրամասնությունները կազմում են բնակչության ավելի քան 10%-ը, հունգարերենը կթույլատրվի պետական կառավարման մեջ, ինչը այն գործնականում կդարձնի պաշտոնական լեզու։ Քաղաքական գործունեությունը և քարոզարշավը նույնպես կիրականացվեն փոքրամասնությունների լեզուներով։
Կարևոր է, որ համաձայնագիրը վերաբերում է ԵՄ անդամ պետությունների հետ կապված բոլոր ազգային փոքրամասնություններին, գործնականում բացառելով ռուսներին։
«Ընդամենը երեք շաբաթվա ընթացքում մենք հասանք այն բանին, ինչին Վիկտոր Օրբանը և նրա կառավարությունը չկարողացան հասնել տասը տարվա ընթացքում», – ասաց Մագյարը։
Ուկրաինացի պաշտոնյաները, որոնք հաճախ արագ են արձագանքում դրական լուրերին, արձագանքեցին անսովոր զսպվածությամբ։ Երբ Euronews-ը կապ հաստատեց արտաքին գործերի նախարարության հետ, նրանք անմիջապես որևէ հայտարարություն չարեցին, չնայած Բրյուսելից եկող վերնագրերին։
Տարաս Կաչկան առաջինն էր, որ արձագանքեց, թեև լուրերի հրապարակումից շատ ավելի ուշ՝ շնորհակալություն հայտնելով Կիպրոսի նախագահությանը ջանքերի համար։ Նա զգուշորեն դա անվանեց առաջին կլաստերի բացման «քայլ դեպի»։ Նա չհիշատակեց Հունգարիան կամ Բուդապեշտի հետ համաձայնությունը։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան, որը անմիջականորեն ներգրավված էր խորհրդակցություններում, իր սեփական հայտարարությունը հրապարակեց միայն հինգշաբթի առավոտ։
«Մենք բացում ենք նոր գլուխ Ուկրաինա-Հունգարիա հարաբերություններում՝ փոխադարձ հարգանքի, վստահության և մեր համատեղ եվրոպական ապագայի վրա հիմնված», – ասաց նա։ «Ուկրաինան առաջ է շարժվում»։
Ուկրաինացի պաշտոնյաները չեն մեկնաբանել գործարքի էությունը և չեն բացահայտել, թե ինչ միջոցառումների կամ փոխզիջումների են համաձայնեցվել Հունգարիայի հետ։
Այնուամենայնիվ, բոլոր առումներով վետոն հանվել է։
Բրյուսելում պաշտոնյաներն ու դիվանագետները իրենց զգացմունքները ամփոփել են մեկ բառով՝ «Վերջապես»։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը և Մերցը մեկնում են Չեռնոգորիա, մինչ ԵՄ-ն մրցում է իր հաջորդ սահմանը ապահովելու համար
Զելենսկին Պուտինին ուղղված բաց նամակում առաջարկում է դեմ առ դեմ հանդիպում՝ պատերազմի ավարտը քննարկելու համար
Ռումինիայի Կոնստանցա նավահանգստում պայթել է ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքը