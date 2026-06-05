Ֆրանսիական կործանիչները վերջին շաբաթվա ընթացքում Բալթիկ երկրներում խլել են 11 ռուսական ինքնաթիռ

Անձնակազմի անդամը բարձրանում է Լիտվայի Շիաուլյայի ավիաբազայում ՆԱՏՕ-ի օդային հսկողության առաքելության շրջանակներում տեղակայված ֆրանսիական ռազմաօդային ուժերի Rafale կործանիչի օդաչուի խցիկ։
Խլված ռուսական ինքնաթիռների թվում էին տրանսպորտային ինքնաթիռներ, ինչպիսիք են «Իլյուշին Իլ-18»-ը և «Անտոնով Ան-12»-ը, ինչպես նաև կործանիչներ և հետախուզական ինքնաթիռներ։
Ֆրանսիական կործանիչները վերջին շաբաթվա ընթացքում խլել են 11 ռուսական ինքնաթիռ՝ դաշինքի արևելյան թևի երկայնքով ՆԱՏՕ-ի օդային հսկողության առաքելության շրջանակներում, հինգշաբթի օրը հայտարարել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի խոսնակը։
Ֆրանսիական ռազմական գործողությունների վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվության մեջ գնդապետ Գիյոմ Վերնեն ասել է, որ ֆրանսիական Rafale ինքնաթիռները բազմիցս բարձրացել են Լիտվայից՝ ռուսական ինքնաթիռները խլելու համար, որոնք «գործում էին առանց թռիչքի պլանների կամ ռադիոկապի»։
Խափանված ռուսական ինքնաթիռների թվում էին տրանսպորտային ինքնաթիռներ, ինչպիսիք են «Իլյուշին Իլ-18»-ը և «Անտոնով Ան-12»-ը, ինչպես նաև կործանիչներ և հետախուզական ինքնաթիռներ, ինչպիսիք են «Սուխոյ Սու-24»-ը և «Անտոնով Ան-30»-ը։
Երեքշաբթի օրը Լիտվայի Շյաուլյայի ավիաբազայից գործող ֆրանսիական ուժերը օդ բարձրացան՝ խափանելու վեց ռուսական ինքնաթիռ, որոնք «գործում էին Բալթյան պատասխանատվության գոտում», – հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի օդային հրամանատարությունը։
Ֆրանսիական օդաչուները ներկայումս տեղակայված են տարածաշրջանում՝ ՆԱՏՕ-ի «Բալթյան օդային ոստիկանության առաքելության» շրջանակներում, որը չորսամսյա ռոտացիոն պատասխանատվություն է, որի նպատակն է պաշտպանել Բալթյան երկրների օդային տարածքը։ ՆԱՏՕ-ն ամրապնդում է իր արևելյան սահմանը 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից ի վեր։
Խափանումները տեղի են ունեցել վերջին շաբաթներին Էստոնիայի, Լատվիայի և Լիտվայի տարածքում Բալթյան օդային տարածք անօդաչու թռչող սարքերի մի շարք ներխուժումներից հետո։
Անցյալ շաբաթ Ռումինիայի Գալացի քաղաքում վթարի է ենթարկվել նաև պայթուցիկ նյութեր տեղափոխող ռուսական անօդաչու թռչող սարք, որը հրդեհ է առաջացրել բնակելի շենքի տանիքում և վիրավորել երկու մարդու։
Մոսկվան մեղադրել է Բալթյան երկրներին Ուկրաինային թույլ տալու մեջ՝ օգտագործել իրենց օդային տարածքը ռուսական հողի վրա հարձակումներ իրականացնելու համար։
Բալթյան երկրների կառավարությունները հերքել են սա՝ ասելով, որ «կտրականապես մերժում են Ռուսաստանի բացահայտ ապատեղեկատվական արշավը և կեղծ պնդումները»։
«Սկանդինավյան-բալթյան երկրները երբեք թույլ չեն տվել, որ իրենց տարածքը կամ օդային տարածքը օգտագործվի Ռուսաստանում գտնվող թիրախների դեմ այս հարձակումների համար», – ասվում է նրանց համատեղ հայտարարության մեջ։
Բաց մի թողեք
Փարիզն ու Բեռլինը առաջարկում են «աստիճանական ինտեգրացիա» ԵՄ-ի հավակնորդների համար՝ Արևմտյան Բալկաններում հիասթափության ֆոնին
Կորուստից մինչև բում։ Եվրոպայի ամենաէքսկլյուզիվ ակումբը կարող է մեծանալ
ԵՄ-ն քննադատում է Թրամփի հարկադիր աշխատանքի սակագինը որպես «անհիմն»