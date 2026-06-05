Կորուստից մինչև բում։ Եվրոպայի ամենաէքսկլյուզիվ ակումբը կարող է մեծանալ

Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ժամանում է ԵՄ գագաթնաժողովին Բրյուսելում՝ Եվրոպական խորհրդի շենքում, 2026 թվականի մարտի 19-ին։
Արևմտյան Բալկանների վեց երկրների տասնյակ եվրոպացի առաջնորդներ և պետությունների ղեկավարներ ուրբաթ օրը կլինեն Չեռնոգորիայում՝ Եվրոպական Միության զարգացման վերաբերյալ քննարկումների համար։ Նաև տեղեկագրում. ինչպես է Եվրոպան հավասարակշռում առևտուրը ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ։
Բարի լույս, Բրյուսել։ Անժելա Սկուջինսը տեղեկագրի պարտականությունների մեջ է՝ օգնելով ձեզ անցկացնել շաբաթվա վերջին օրը։ ԵՄ ընդլայնումը Բելգիայի մայրաքաղաքում, ինչպես նաև Չեռնոգորիայի փոքրիկ Տիվատ քաղաքում բոլորի մտքում է։
Արևմտյան Բալկանների փաթեթ։ ԵՄ ինստիտուցիոնալ գործիչներ և մինչև 30 եվրոպական պետությունների ղեկավարներ այսօր կհանդիպեն Արևմտյան Բալկանների վեց առաջնորդների հետ երկամյա գագաթնաժողովի համար, որի նպատակն է արագացնել երկրների 27 անդամներից բաղկացած ակումբին միանալու հայտը։ Euronews-ի Եվրոպայի խմբագիր Մարիա Թադեոն Չեռնոգորիայի արևոտ ափին բացառապես հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հետ՝ խոսելու միջոցառման և այն խորհրդանիշի մասին, որը այն բերում է Բալկանյան տարածաշրջան։
«Ես շատ լավատես եմ գագաթնաժողովի նկատմամբ, նախևառաջ, որովհետև բնապատկերը շատ ոգեշնչող է», – ասաց նա առավոտյան «Europe Today» լրատվական ծրագրի մեկնաբանություններում: Կոստան, շրջապատված զբոսանավերով և Ադրիատիկ ծովով, հինգշաբթի օրը ելույթ է ունենում Չեռնոգորիայից, որը լայնորեն համարվում է ԵՄ-ին միանալու հստակ առաջատար՝ Ալբանիայի հետ միասին:
«Չեռնոգորիան ցույց է տալիս, որ արդյունավետորեն հնարավոր է առաջ շարժվել այս ընդլայնման հարցում, որ անդամ պետությունները ցանկանում են այս ընդլայնումը, իսկ թեկնածու պետությունները ցանկանում են և կարող են արդյունավետորեն իրականացնել անհրաժեշտ բարեփոխումները Եվրոպական Միություն մտնելու համար», – ասաց նա: Դիտեք:
Վերջին հինգ օրերի ընթացքում Կոստան այցելել է Արևմտյան Բալկանների վեց գործընկերներ՝ Բոսնիա և Հերցեգովինա, Ալբանիա, Հյուսիսային Մակեդոնիա, Կոսովո, Սերբիա և վերջապես՝ Չեռնոգորիա՝ երկիրը, որը 2028 թվականին իրեն համարում է ԵՄ 28-րդ անդամ պետություն:
Սակայն ոչ բոլոր թեկնածու երկրներն են կատարյալ: Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման վերջին օրերին բուռն վիճաբանությունների առարկա է դարձել ափամերձ փխրուն հատվածում Թրամփի ընտանիքի հետ կապված հանգստավայրի կառուցման համար:
Վերջին շաբաթներին Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը բազմիցս պաշտպանել է իր հարաբերությունները Պեկինի հետ՝ միաժամանակ քննադատելով Բրյուսելին՝ նուրբ գիծ ընտրելով այն միջև, ինչը ընդունելի է ԵՄ անվտանգության շրջանակի տեսանկյունից, և ինչը՝ ոչ։
Բելգրադը նաև քննադատության է ենթարկվել դատական համակարգի վրա ճնշման, լրատվամիջոցների ազատության սահմանափակումների և բողոքի ցույցերի ճնշման մտահոգությունների համար։
ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովը տեղի է ունենում պատահական ժամանակ։ Բրյուսելում՝ 1800 կիլոմետր հեռավորության վրա, տեղի է ունեցել սեյսմիկ տեղաշարժ։ Չորեքշաբթի օրը Հունգարիան հանեց իր վետոն Ուկրաինայի անդամակցության գործընթացի վրա։ «Վարչապետ (Պետեր) Մագյարը հայտարարեց, որ կարծում է, որ երեք շաբաթից նրանք (ա) վիճակում են վետոն հանելու, և մենք կարող ենք առաջ շարժվել», – ասաց Կոստան այն մասին, ինչը միայն որպես առաջընթաց է որակվում։
«Բարեբախտաբար, մենք ժամանակ չկորցրեցինք այս ժամանակահատվածում, քանի որ Հանձնաժողովը և Ուկրաինայի իշխանությունները անցյալ տարի սկսեցին այս բանակցությունները», – ասաց նա։
Ուկրաինան ԵՄ անդամակցության հայտը ներկայացրեց 2022 թվականին, այն տարում, երբ Ռուսաստանը սկսեց իր լայնածավալ ներխուժումը։ Կիևը ԵՄ անդամակցությունը համարում է շարունակվող պատերազմի դեմ իր պաշտպանությունն ամրապնդելու հուսալի միջոց, սակայն բանակցությունների մեկնարկը բազմիցս կասեցվել է Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի բողոքի պատճառով։
Մադյարի գլխավորած նոր կառավարությունը զգալի առաջընթաց է գրանցել Կիև-Բուդապեշտ հարաբերություններում, վերջերս՝ հայտարարելով Ուկրաինայում հունգարական փոքրամասնության իրավունքների վերաբերյալ համաձայնագրի մասին։ «Մենք Ուկրաինայի հետ համապարփակ համաձայնագրի ենք հասել 100,000 հոգանոց հունգարական փոքրամասնության լեզվական, կրթական, մշակութային և քաղաքական իրավունքների ընդլայնման վերաբերյալ», – չորեքշաբթի օրը Facebook-ի տեսանյութում ասել է Մադյարը։
Այս համաձայնագիրը հարթեց Հունգարիայի համար իր վետոն հանելու ճանապարհը։ Պարտադիր կարդալու բացառիկ պատմության մեջ իմ գործընկերներ Խորխե Լիբորեյրոն, Սաշա Վակուլինան, Շանդոր Ժիրոսը և Լուկա Բերտուցին ձեզ տանում են սենյակի ներս և կարևոր դեմքերի մտքեր՝ բացատրելու համար, թե ինչպես են վերջապես փոխվել իրավիճակի փոփոխությունները։ «Ամբողջ Բրյուսելը սպասում էր դրան», – ասել է դիվանագետը։ «Սա անհավանական է։ Սա լավ նորություն է»։
Բանակցությունների այլ տեսակ։ ԵՄ առևտրի պատասխանատու Մարոշ Շեֆչովիչը Բրյուսելում զբաղեցնում է ամենադժվար պաշտոններից մեկը՝ հավասարակշռելով դաշինքի շահերը Պեկինի և Վաշինգտոնի հետ առևտրային հարաբերությունների հետ։
Առևտրի հարցերով եվրահանձնակատարը ելույթ կունենա Euronews-ի կողմից հովանավորվող Բրյուսելի տնտեսական անվտանգության ֆորումի միջոցառման ժամանակ, որը կկայանա ուրբաթ օրը Բելգիայի մայրաքաղաքում։ Ելույթը հնչել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) համաժողովում ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ, դեսպան Գրիրի հետ նրա հանդիպումից մեկ օր անց։ Հանդիպումից հետո Շեֆչովիչը արտասանեց իր սովորական ելույթը՝ նշելով, որ ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն վերահաստատել են իրենց «համատեղ» հանձնառությունը՝ «բարի կամքով շարունակել առաջ շարժվել»։
Սա տեղի ունեցավ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երեքշաբթի օրվա անակնկալ հայտարարությունից հետո, որը սպառնում էր կրկին խզել տրանսատլանտյան դաշնակիցների միջև հարաբերությունները: Թրամփի վարչակազմը առաջարկեց 60 տնտեսություններից, այդ թվում՝ ԵՄ-ից, ներմուծման վրա սահմանել լրացուցիչ 10% կամ 12.5% սակագներ: Հայտարարությունը դատապարտվեց Հանձնաժողովի կողմից։
Շեֆչովիչի երկար սպասված ելույթը, որը կենտրոնանում էր Եվրոպայի անվտանգության համար ուժի մոբիլիզացման վրա, նույնպես հնչեց իր չինացի գործընկերոջ՝ Չինաստանի առևտրային դեսպան Լի Չենգգանգի հետ հանդիպումից մեկ օր անց: Երկկողմ հանդիպումից հետո, որը նույնպես Փարիզում էր, ԵՄ առևտրի ղեկավարը լրագրողներին ասաց, որ կշարունակի փորձել խոսել չինացիների հետ՝ լուծելու «անկայուն» առևտրային դեֆիցիտի խնդիրը։
ԵՄ առևտրային դեֆիցիտը Չինաստանի հետ աճում է և չի ցույց տալիս նվազման նշաններ: 2026 թվականի առաջին եռամսյակում Հանձնաժողովը այս թիվը գնահատում է 98 միլիարդ եվրո՝ ամենաբարձր տարբերությունը 2022 թվականին սահմանված 107 միլիարդ եվրոյի նախորդ ռեկորդից ի վեր։
Հինգշաբթի օրը, Euronews-ի Շոնա Մյուրեյի հետ զրույցում, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսը ընդգծել է, որ մինչ Ռուսաստանը ստիպել է Եվրոպային վերազինվել, Չինաստանը սրում է Եվրոպայի պաշտպանական մարտահրավերները՝ եվրոպական զենքի համար անհրաժեշտ հիմնական հանքանյութերի վրա իր ճնշմամբ։ «Կարևոր հումքի մատակարարման շղթաների նկատմամբ Չինաստանի գերիշխանությունը և դրանք զենքի վերածելու պատրաստակամությունն արդեն սահմանափակում են մեր պաշտպանական արդյունաբերությունը», – ասել է Բուդրիսը։
Խոսելով Մոսկվայի մասին, իմ գործընկեր Վինչենցո Ջենովեզեն հայտնել է, որ քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մոտենում են պատերազմը դադարեցնելու հնարավոր հանդիպմանը, Եվրամիությունը քննարկում է ուկրաինացիների ժամանակավոր պաշտպանության հասանելիության վրա խստացման հարցը։
Այն երկրները, այդ թվում՝ Լեհաստանը և Գերմանիան, պնդում են, որ զինվորական տարիքի տղամարդիկ բացառվեն այս կարգավիճակից, որը նրանց իրավունք է տալիս բնակվել և աշխատել ԵՄ-ում մինչև 2027 թվականի մարտը։ Հինգշաբթի օրը Լյուքսեմբուրգում ԵՄ ներքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ քննարկվել են ծրագրի նեղացման մի քանի տարբերակներ։
Սակայն առաջարկը, որն ամենաշատն է արձագանք գտնում, ժամանակավոր պաշտպանությունից զրկում է 23-ից 60 տարեկան ուկրաինացի տղամարդկանց, ովքեր իրավասու են զինվորական ծառայության համար: Այս քայլը նաև կուրախացնի Կիևին:
ԵՄ աղբյուրները Euronews-ին հայտնել են, որ հանձնաժողովը շուտով պետք է առաջարկի ինչ-որ կոնկրետ բան:
«Դա տեղի չի ունենում». ԵՄ-ն կորցնում է հույսը ռուսական տանկերների ծովային ծառայությունների արգելքի հարցում
Բրյուսելի պաշտոնյաներն ու դիվանագետները գնալով ավելի հոռետեսորեն են տրամադրված ռուսական տանկերների ծովային ծառայությունների լիակատար արգելքի կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ, քանի որ ներքին և արտաքին գործոնները խոչընդոտում են հավակնոտ առաջարկին:
«Դա տեղի չի ունենում», – անկեղծորեն ասել է դիվանագետը, ըստ Խորխե Լիբորեյրոյի հաղորդման:
Արգելքը հաստատվել է ապրիլի վերջին՝ որպես Մոսկվայի պատերազմական տնտեսությունը խաթարելու համար նախատեսված պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի մաս: Այն նախատեսված է արգելելու ծովային բոլոր ծառայությունները, ներառյալ բանկային, նավագնացության, դրոշմանիշների և ապահովագրության ծառայությունները՝ ռուսական նավթ տեղափոխող տանկերների համար: Կարևոր է, որ հեռահար միջոցառումը անժամկետ դադարեցվել է:
Դադարի պաշտոնական պատճառը G7 մակարդակով համաձայնության հասնելու ցանկությունն էր՝ հետևելով գների առաստաղի օրինակին, որն ընդունվել էր դաշնակիցների հետ համատեղ։
«Սա լավագույն միջոցն էր ազդանշան ուղարկելու, որ մենք պատրաստ ենք», – ասաց մեկ այլ դիվանագետ։ «Դա գիտակցված ընտրություն էր»։
Այնուամենայնիվ, G7-ի մյուս անդամները գրեթե ոչ մի ոգևորություն չեն ցուցաբերել հետևելու օրինակին։ Միացյալ Նահանգները հակառակ ուղղությամբ է շարժվել՝ Հորմուզի նեղուցի պատճառով առաջացած խառնաշփոթի հետ գործ ունենալու համար ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցներից երեք անընդմեջ ազատումներ տալով։ Մեծ Բրիտանիայի վերջին քայլերը նույնպես զարմացրել են Բրյուսելին։
Չնայած ԵՄ-ն կտրականապես հրաժարվել է մեղմացնել պատժամիջոցները, այն հետաձգել է ռուսական նավթի ներմուծումը փուլ առ փուլ դադարեցնելու երկար սպասված առաջարկը։ G7-ի առաջնորդները կհանդիպեն Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում հունիսի կեսերին։ Ակնկալվում է, որ կմասնակցի նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ով կոչ է արել ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։
Հրապարակային առումով Եվրոպական հանձնաժողովը, Բալթյան և Սկանդինավյան երկրները շարունակում են պնդել ծառայությունների արգելքի կիրառման և Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտի նյութական ծախսերի բարձրացման վրա։
Սակայն պաշտոնյաներն ու դիվանագետները խոստովանում են, որ էներգետիկ շուկաներում անկարգությունները, զուգորդված նավթի մշտապես բարձր գների հետ, հզոր զսպող գործոն են չփորձարկված միջոցի ակտիվացման համար, որը ներկայացվել էր ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ հարվածներ հասցնելուց ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ։
Բաց մի թողեք
Փարիզն ու Բեռլինը առաջարկում են «աստիճանական ինտեգրացիա» ԵՄ-ի հավակնորդների համար՝ Արևմտյան Բալկաններում հիասթափության ֆոնին
Ֆրանսիական կործանիչները վերջին շաբաթվա ընթացքում Բալթիկ երկրներում խլել են 11 ռուսական ինքնաթիռ
ԵՄ-ն քննադատում է Թրամփի հարկադիր աշխատանքի սակագինը որպես «անհիմն»