Մակրոնը և Մերցը մեկնում են Չեռնոգորիա, մինչ ԵՄ-ն մրցում է իր հաջորդ սահմանը ապահովելու համար

Թեկնածու երկրները, այդ թվում՝ Ուկրաինան, ասում են, որ ընդլայնման գործընթացը պետք է արագանա, քանի որ թշնամիները շրջապատված են։
ՏԻՎԱՏ, Չեռնոգորիա — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կմիանան ԵՄ առաջնորդների խմբին ուրբաթ օրը կայանալիք գագաթնաժողովում, մինչ մայրաքաղաքները փորձում են համաձայնության գալ այն մասին, թե որքան հեռու և որքան արագ պետք է ընթանա նոր անդամներ դաշինք ներգրավելու գործընթացը։
Նրանք մասնակցում են Չեռնոգորիայի փոքրիկ բալկանյան երկրում ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ տարեկան գագաթնաժողովի շրջանակներում բանակցություններին՝ Բրյուսելը արագացնում է դաշինքին միանալ ցանկացող երկրների անդամակցությունը առաջ մղելու ջանքերը։ Խորվաթիայի 2013 թվականին անդամակցությունից ի վեր ոչ մի նոր անդամ չի ընդունվել, բայց քաղաքական և տնտեսական անորոշության ֆոնին թեկնածու երկրները ճնշում են գործադրում դռները բացելու համար։
«Ընդլայնման հարցում կա հստակ թափ», – ասաց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, որը վերջին շաբաթվա ընթացքում բանակցություններ է վարել տարածաշրջանի թեկնածու երկրների հետ։ Չեռնոգորիան այժմ մշակում է իր ԵՄ պայմանագիրը, Ալբանիան առաջ է շարժվում այս գործընթացում, և Մոլդովան ու Ուկրաինան բացել են բանակցությունների առաջին փուլը, ասաց նա։
«Սա ապացույց է այն բանի, որ թեկնածուների կողմից իրականացվող բարեփոխումները արդյունք են տալիս, և որ ԵՄ-ն հանձնառու է ընդլայնման գործընթացին: Ընդլայնումը հիմնված է և կմնա արժանիքների վրա: Միևնույն ժամանակ, վերջին առաջարկները ցույց են տալիս, որ կա նոր պատրաստակամություն՝ պարզեցնելու և արագացնելու գործընթացը», – ասել է Կոստան։
Թեկնածու երկրները, ինչպիսիք են Չեռնոգորիան, Ալբանիան, Մոլդովան և Ուկրաինան, ասում են, որ ընդլայնման գործընթացը պետք է արագացվի՝ արտացոլելու աշխարհաքաղաքական իրողությունները առևտրային պատերազմների և զինված հակամարտությունների դարաշրջանում: Բրյուսելի պաշտոնյաները մտահոգված են, որ թշնամիները կարող են օգտագործել անդամակցության գործընթացի հետաձգումները՝ թուլացնելու դեռևս դաշինքից դուրս գտնվող երկրների եվրոպական հավակնությունները։
«Յուրաքանչյուրը կարող է տեսնել, որ Արևմտյան Բալկանները կղզի է, որը շրջապատված է ԵՄ անդամ պետություններով», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել՝ անկեղծ խոսելու համար: «Այսպիսով, թշնամական պետությունների այնտեղ ազդեցություն ձեռք բերելու հետևանքները մեծ կլինեն»։
Չեռնոգորիան, որն ունի մի փոքր ավելի քան 600,000 բնակչություն, մեծ հույսեր ունի մինչև 2028 թվականը դառնալու ԵՄ 28-րդ անդամը: Այն արդեն ՆԱՏՕ-ի մաս է կազմում և միակողմանիորեն որոշել է օգտագործել եվրոն որպես իր արժույթ, բայց ԵՄ-ին միանալը դանդաղ գործընթաց է եղել։ Դրա դիմումը Բրյուսել առաջին անգամ ներկայացվել է 2008 թվականին։
«Մենք հասել ենք մի դիրքի, որտեղ վայելում ենք անդամ պետությունների լիակատար աջակցությունը և, որպես թեկնածու երկրների շարքում առաջատար, ճիշտ ուղու վրա ենք՝ միանալու եվրոպական ընտանիքին նախատեսված ժամկետում», – ասել է Չեռնոգորիայի վարչապետ Միլոկո Սպաջիչը։
Ընդամենը անցյալ ամիս երկրի բանակցողները պատմական հաղթանակ տարան՝ սկսելով անդամակցության պայմանագրի պաշտոնական մշակումը։ Այնուամենայնիվ, մինչ Չեռնոգորիան պնդում է, որ իր դիմումը պետք է քննարկվի առանձին արժանիքների հիման վրա, այն իրավական պայմանները, որոնցով այն մտնում է, նախադեպ կստեղծեն հաջորդող պայմանների համար, այդ թվում՝ Ուկրաինայի և Մոլդովայի համար։
ԵՄ կառավարությունները ձգտում են խուսափել Հունգարիայի հետ փակուղու կրկնությունից, որտեղ անդամ պետությունը խախտել է ԵՄ օրենսդրությունը և բազմիցս օգտագործել է իր վետոն՝ հիմնական քաղաքականությունը խոչընդոտելու համար։
Արդյունքում, փաստաթղթի վրա աշխատող երեք պաշտոնյաների խոսքով՝ Չեռնոգորիայի պայմանագրում կփորձարկվեն մի շարք նոր «պաշտպանական պատնեշներ»՝ իրավական միջոցառումներ, որոնք կարող են խոչընդոտել աջակցությունը և սահմանափակել քվեարկության իրավունքը՝ ի պատասխան օրենքի գերակայության և ժողովրդավարության ոլորտում հետընթացի։ Մինչդեռ այդ պայմանների երկու երրորդը նույնը կլինեն, ինչ մյուս երկրներում, մոտ մեկ երրորդը նոր կլինի, ասացին նրանք։
«Մենք չենք խուսափում պաշտպանիչ մեխանիզմներից, եթե դրանք նպաստում են գործընթացի հեղինակության և անդամ պետությունների միջև վստահության պահպանմանը», – ասաց Սպաջիչը։ «Այնուամենայնիվ, կարևոր է, որ նման մեխանիզմները հստակորեն կանոնների վրա հիմնված լինեն և գործեն բացառապես համաձայնեցված պարտավորությունների չկատարման դեպքերում»։
Նա ավելացրեց. «Մենք հավատում ենք, որ եվրոպական արժեքները լիովին ընդունելով՝ մենք կհայտնվենք այնպիսի դիրքում, որտեղ կարող ենք վայելել բոլոր իրավունքները և ստանձնել բոլոր պարտավորությունները»։
Աճող դժվարություններ
Այս տարվա սկզբին Եվրոպական հանձնաժողովը առաջ քաշեց շատ ավելի արագ անդամակցության գործընթացի գաղափարը՝ ի պատասխան աշխարհաքաղաքական անորոշության։ Սակայն այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Գերմանիան և Նիդեռլանդները, պահանջում են խիստ բանակցություններ և լայնածավալ ներքին բարեփոխումներ որպես երաշխիք, որ ապագա անդամները հետագայում խնդիրներ չեն առաջացնի։
Փոխարենը, ԵՄ-ն նախատեսում է առաջ շարժվել այդ գործընթացով՝ միաժամանակ առաջարկելով նախաանդամակցման արտոնություններ՝ ապահովելու համար, որ թեկնածու երկրները հնարավորինս շուտ սկսեն զգալ ավելի սերտ ինտեգրման որոշ առավելություններ։ Օրինակ՝ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պատրաստվում է ուրբաթ օրը հայտարարել, որ Արևմտյան Բալկանների երկրները ԵՄ-ում անվճար տվյալների ռոումինգի հասանելիություն կստանան։
Հինգշաբթի օրը Ֆրանսիան և Գերմանիան միավորեցին իրենց ուժերը՝ տարածաշրջանի այն թեկնածու երկրների համար, որոնք կարճաժամկետ հեռանկարում հավանաբար չեն միանա դաշինքին, այդ թվում՝ հրավիրելով նրանց հանդիպումների որպես դիտորդներ և առաջարկելով մուտք դեպի Միասնական շուկա։
Մեծ առաջընթացի շնորհիվ Ուկրաինան և Մոլդովան հունիսի 15-ին կսկսեն բանակցային «խմբավորումների» պաշտոնական բացումը, այն բանից հետո, երբ Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը հանեց Բուդապեշտի երկարատև վետոն՝ որպես Կիևի հետ համաձայնագրի մաս։
Սակայն, չնայած մայրաքաղաքները համաձայն են, որ ընդլայնման համակարգը որպես ամբողջություն պետք է վերաձևավորվի և արդիականացվի՝ Չեռնոգորիայի տասնամյակներ տևած բանակցությունների կրկնությունից խուսափելու համար, նրանք բողոքել են առաջնորդների համար այս հարցը քննարկելու հնարավորությունների բացակայությունից։ Մերցը պնդել է, որ կբարձրացնի այս թեման Բրյուսելում հունիսի 18-ին մեկնարկող ԵՄ գագաթնաժողովում։
Իրենց մտահոգություններին չնայած, անվտանգության ռիսկերի և արտաքին ազդեցության վախերը ավելի ու ավելի հավանական են դարձնում, որ ստատուս քվոն չի պահպանվի։
«Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայից հետո Եվրոպական հանձնաժողովը կարող է ընդլայնումը ներկայացնել այդ համատեքստում», – ասել է Բրյուսելի «Բրյուգել» վերլուծական կենտրոնի չեռնոգորիայի ընդլայնման փորձագետ Նինա Վույանովիչը։ «Այդ երկրների ուժեղ լինելու գիտակցումը օգուտներ ունի նաև ԵՄ-ի համար»։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին Պուտինին ուղղված բաց նամակում առաջարկում է դեմ առ դեմ հանդիպում՝ պատերազմի ավարտը քննարկելու համար
Հունգարիայի՝ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության վրա դրված վետոն չեղարկող գործարքի շրջանակներում
Ռումինիայի Կոնստանցա նավահանգստում պայթել է ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքը