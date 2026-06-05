Կոստան աջակցում է ԵՄ անդամակցության ավելի պարզ կանոններին Արևմտյան Բալկանների գագաթնաժողովից առաջ:
Խորհրդի ղեկավարը Euronews-ին տված բացառիկ հարցազրույցում կոչ է անում «հեշտացնել» ԵՄ ընդլայնման կանոնները՝ վերացնելով գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում միաձայնության անհրաժեշտությունը, Բալկանների ուղղությամբ անցումը ներկայացնելով որպես կայունության համար կարևորագույն։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հավանություն է տվել նոր անդամներ ընդունելու վերաբերյալ ԵՄ կանոնների պարզեցմանը՝ ասելով, որ դաշինքը պետք է «արագացնի» իր ընդլայնումը՝ Արևմտյան Բալկանների գործընկերներին ցույց տալու համար, որ «լուրջ» է վերաբերվում իրենց ԵՄ հավակնություններին իրականություն դարձնելուն։
Չեռնոգորիայի Տիվատ քաղաքից, որտեղ ԵՄ և Արևմտյան Բալկանների առաջնորդները ուրբաթ օրը կհավաքվեն բանակցությունների, բացառիկ հարցազրույցում Կոստան առաջարկել է ներկայիս մեթոդաբանությունը պարզեցնելու ուղիներ, որը նկարագրվել է որպես ծանրաբեռնված և նպաստում է հիասթափությանը այն տարածաշրջանում, որտեղ որոշ երկրներ գրեթե երկու տասնամյակ մնացել են անորոշության մեջ։
«Մենք ներկայումս պետք է քվեարկենք (…) ավելի քան 40 անգամ՝ ամբողջ գործընթացն իրականացնելու համար», – Euronews-ին ասել է Կոստան՝ հավելելով, որ ԵՄ-ն կարող է փորձել «կրճատել այն պահերը, երբ մենք որոշումներ ենք կայացնում գործընթացը հեշտացնելու համար»։
ԵՄ անդամակցությունը պահանջում է բոլոր անդամ պետությունների միաձայն հաստատումը գործընթացի մի քանի փուլերում, ինչը ԵՄ կառավարություններին հնարավորություն է տալիս օգտագործել իրենց վետոյի իրավունքը։
Հյուսիսային Մակեդոնիայի ԵՄ անդամակցության հայտը պատմականորեն խոչընդոտվել է Հունաստանի և Բուլղարիայի կողմից սահմանադրական հարցերի և փոքրամասնությունների իրավունքների հետ կապված վեճերի պատճառով բազմիցս կիրառված վետոյի պատճառով։ Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը պարբերաբար օգտագործել է վետոյի իրավունքը՝ Ուկրաինային ԵՄ ինտեգրման ուղղությամբ որևէ առաջընթացի հասնելուց խոչընդոտելու համար։
«Ես անձամբ կարծում եմ, որ մեզ միաձայնություն պետք չէ գլուխներ և խմբեր բացելու համար։ Մեզ պարզապես միաձայնություն է պետք գլուխներ և խմբեր փակելու համար», – բացատրեց Կոստան՝ անդրադառնալով անդամակցության գործընթացի 33 այսպես կոչված «գլուխներին», որոնք կազմակերպված են վեց թեմատիկ «խմբերի» ներքո։ Դրանք պետք է ավարտվեն, նախքան թեկնածուն կարողանա միանալ Միությանը։
Կոստան հավելեց, որ «երկկողմանի հարցերը», որոնք կարող են խոչընդոտել երկրի անդամակցության հայտը, պետք է «լուծվեն» համապատասխան երկրների միջև՝ ինստիտուտների աջակցությամբ, բայց ոչ նրանց վնասին։
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են Ուկրաինայի ԵՄ-ին անդամակցելու ձգտման մեջ խոշոր առաջընթացից հետո, այն բանից հետո, երբ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը վերացրեց իր երկրի երկամյա վետոն Կիևի անդամակցության բանակցությունների վրա՝ Ուկրաինայում հունգարական փոքրամասնության իրավունքների վերաբերյալ համաձայնագրի կնքումից հետո, որը վերջ դրեց ամիսներ տևած դաժան դիմակայությանը։
Նախագահ Կոստան «Հունգարիայի նոր վերաբերմունքը Եվրոպական Միությունում» որակեց որպես «դրական»։
Նա նաև առաջարկեց թեկնածու երկրների անդամակցության գործընթացում ավելի շատ «անցումային շրջանների» կիրառումը՝ գործընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Օրինակ, ԵՄ-ն ներկայումս փուլ առ փուլ ներգրավում է նոր անդամներ իր Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականության (ԳԳՔ) ասպեկտներում, որոնց միջոցով այն ֆինանսապես աջակցում է եվրոպացի ֆերմերներին։
«Նախորդ ընդլայնման գործընթացից մենք սովորեցինք, որ մենք միշտ ընդունել ենք անցումային կետեր այնպիսի քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը և տեղաշարժի ազատությունը», – ասել է Կոստան Euronews-ին ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովի նախօրեին։ «Եվ հիմա, քանի որ մենք խոսում ենք շատ մարտահրավերներով լի ընդլայնման մասին, գուցե մեզ անհրաժեշտ են նաև անցումային կետեր ինստիտուցիոնալ հարցերի վերաբերյալ»։
Չնայած նա չմանրամասնեց, թե ինչպես կարող են նոր անդամները փուլ առ փուլ ընդգրկվել ԵՄ ինստիտուտներում, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կողմից ներկայացված Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ վերջերս առաջարկվող առաջարկը ենթադրում էր Կիևից զրկել լիարժեք քվեարկության իրավունքից՝ որպես «ԵՄ ասոցացված անդամակցության» մաս, նախքան լիարժեք անդամ դառնալը։
Փետրվարին հրապարակված համատեղ հոդվածում Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման և Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը կոչ արեցին արագացված ինտեգրման՝ առանց վետոյի իրավունքի։ Գործնականում դա կնշանակեր ԵՄ անդամակցություն՝ առանց լիարժեք լիազորությունների՝ սեղանի շուրջ տեղ ունենալու դիմաց։ Սերբիան և Ալբանիան թեկնածու երկրներ են։
Ընդլայնման քաղաքականությանը անհրաժեշտ է «նոր իմպուլս»
Նախագահ Կոստային կմիանան Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ԵՄ 22 առաջնորդներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի Մակրոնը և Գերմանիայի Մերցը, ինչպես նաև Արևմտյան Բալկանների բոլոր վեց առաջնորդները՝ Տիվատում ուրբաթ օրը բանակցությունների համար։
Արևմտյան Բալկանների առաջնորդները ներկայացնում են դաշինքին միանալու պաշտոնական թեկնածու համարվող հինգ երկրները՝ Ալբանիան, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Չեռնոգորիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան և Սերբիան, ինչպես նաև Կոսովոն, որը ներկայումս համարվում է «հավանական թեկնածու»։
Վայրի ընտրությունը խիստ խորհրդանշական է։ Չեռնոգորիան համարվում է ԵՄ բոլոր թեկնածու երկրներից առաջատարը և լայնորեն կանխատեսվում է, որ հաջորդ տարի կդառնա ԵՄ 28-րդ անդամ պետությունը, ինչը Կոստան որակել է որպես «անհնարին»։
Սա կնշանակեր առաջընթաց ԵՄ ընդլայնման գործընթացում, որը կասեցվել էր մինչև Ռուսաստանի կողմից 2022 թվականին Ուկրաինայի ներխուժումը, որը գործընթացին նոր աշխարհաքաղաքական հրատապության զգացում կներշնչեր։ Չեռնոգորիան հաճախ համարվում է քաղաքականապես և խորհրդանշականորեն կարևոր, բայց կառավարելի՝ հաշվի առնելով իր համեմատաբար փոքր չափը։
Գագաթնաժողովից առաջ Փարիզը և Բեռլինը համահեղինակել են անանուն փաստաթուղթ, որը կոչ է անում «նոր թափ» հաղորդել ԵՄ ընդլայնմանը՝ կանոնները զուգակցելով և թեկնածու երկրներին «լրացուցիչ խթաններ» առաջարկելով դաշինքին աստիճանաբար ինտեգրվելու համար։
«Մենք նպատակ ունենք նոր, գործընթացային մոտեցման, որը կկրճատի միջանկյալ քայլերի համար չափազանց ֆորմալացված խոչընդոտները և կպարզեցնի ներկայիս մեթոդաբանությունը», – ասվում է նաև ֆրանս-գերմանական անանուն փաստաթղթում, որը Euronews-ը տեսել է։
Դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն, առաջարկը մշակվել է՝ հաշվի առնելով Արևմտյան Բալկանները և Մոլդովան՝ առանց Ուկրաինային վերաբերող որևէ հղումների։
Կիևը կոչ է արել Բրյուսելին գտնել իր դիմումի արագացման միջոց՝ ԵՄ անդամակցությունը ներկայացնելով որպես հետպատերազմյան անվտանգության կարևոր երաշխիք՝ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության բացակայության դեպքում։
Դաշինքը բանակցություններ է վարում իր քիչ հայտնի փոխադարձ պաշտպանության կետի՝ 42.7 հոդվածի ամրապնդման շուրջ, որը կարող է Ուկրաինային ապահովել անվտանգության վահան ապագա ագրեսիայի դեմ։
Բրյուսելի պաշտոնյաները մշակում են Ուկրաինայի ավելի արագ ինտեգրման այլընտրանքային ծրագրեր, որոնք ներկայացված են տարբեր անվանումներով, այդ թվում՝ անդամակցություն հակադարձ կարգով, ասոցացված անդամակցություն և անդամակցության թեթև ձևաչափ։ Դրանցից ոչ մեկը լայն աջակցություն չի ստացել։
Այնուամենայնիվ, նախագահ Կոստան լավատեսություն է հայտնել Ուկրաինայի բանակցությունների վերաբերյալ։
«Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է միաժամանակ բացել և փակել (Ուկրաինայի) մի քանի գլուխներ», – ասաց նա, – «քանի որ նրանք արդեն արել են այն, ինչ անհրաժեշտ է գլուխները փակելու համար»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն երկարաժամկետ խաղ է ծրագրում ԱՄՆ գերիշխանության դեմ
Ռուսաստանին օգնող չինական ընկերությունները հաջորդը կլինեն ԵՄ պատժամիջոցների տակ
2027 թ. ընտրություններին նախապատրաստվելիս իտալացի Մելոնիի վրա ճնշում է գործադրվում՝ խուսափելու Թրամփից