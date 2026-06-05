Ֆոն դեր Լեյենի կողմից արհեստական ​​ինտելեկտի թեկնածուի ընտրությունը շահերի բախման քննադատության առիթ է դարձել

Siemens-ի նախագահը խորհրդատվություն կտրամադրի հանձնաժողովին արհեստական ինտելեկտի արդյունաբերական կիրառությունների վերաբերյալ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Siemens-ի նախագահի նշանակումը որպես Եվրոպական հանձնաժողովի արդյունաբերական ինտելեկտի հարցերով խորհրդատու, Բրյուսելում բացասական արձագանք է առաջացնում, այն բանից հետո, երբ գերմանական ինժեներական հսկան օգնել է ապահովել ԵՄ-ի ինտելեկտի կանոնների չեղարկումը։
«Իմ առաջին արձագանքը պարզապես հետևյալն էր. Վա՜յ», – ասաց հոլանդացի օրենսդիր Քիմ վան Սպարենտակը, որը Եվրախորհրդարանում կանաչների համար ղեկավարել է ինտելեկտի գործի վրա աշխատանքը։
«Նրանք իրենց համար պայքարել են ինտելեկտի կանոնների դեմ, լոբբինգ են արել տեխնոլոգիական ինքնիշխանության դեմ, և հիմա նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպես ենք մենք ինտեգրելու ինտելեկտը», – ասաց նա։
Չորեքշաբթի օրը հանձնաժողովը Siemens-ի նախագահ և ծրագրային ապահովման բազմազգ SAP-ի նախկին գործադիր տնօրեն Ջիմ Հագեման Սնաբեին նշանակեց նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկկունենի խորհրդական՝ Եվրոպայում ինտելեկտի օգտագործումը խթանելու վերաբերյալ։
Հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ 60-ամյա դանիացին անվճար կծառայի մինչև 2027 թվականի մարտի վերջը և, ինչպես սպասվում է, կներկայացնի զեկույց արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների, արհեստական բանականության առաջնային տեխնոլոգիաների և արդյունաբերական արհեստական բանականության ներդրման հարցերի վերաբերյալ։
Սակայն նշանակումը քննադատության է արժանացել Siemens-ի վերջին դերի պատճառով՝ Եվրոպայի արդյունաբերական ռազմավարությունը ձևավորող արհեստական բանականության կանոնները մեղմացնելու լոբբինգի գործում։
Արհեստական բանականության մասին ԵՄ 2024 թվականի օրենքը վերանայելու ջանքերի շուրջ բանավեճի հիմնական մասն այն էր, թե արդյոք ԵՄ մեքենաների կանոններով ընդգրկված արդյունաբերական արհեստական բանականության կիրառությունները պետք է մեծ մասամբ ազատվեն արհեստական բանականության մասին օրենքի շրջանակից։
Siemens-ը հրապարակայնորեն աջակցել է նման բացառությանը՝ պնդելով, որ համընկնող կանոնները կխոչընդոտեն նորարարությանը։ Ընկերությունը աջակցություն է ստացել գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, այդ թվում՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցից։ Մայիսին Եվրախորհրդարանի հանձնաժողովը համաձայնել է տրամադրել բացառություն՝ գործը տանելով լիագումար քվեարկության, որը, ինչպես սպասվում է, կանցկացվի երկու շաբաթից։
Գերմանական ինժեներական ընկերությունը նաև European Tech Creators-ի մաս է կազմում, որը Բրյուսելում գործող նոր լոբբիստական ուժ է, որը միավորում է Siemens-ը, SAP-ը, ASML-ը, Mistral-ը, Airbus-ը, Ericsson-ը և Nokia-ն։ Խումբը նախկինում հանդիպել է ֆոն դեր Լեյենի հետ և նախատեսում է հանդիպումներ ունենալ հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եռամսյակը մեկ անգամ։
ԵՄ-ի արհեստական բանականության մասին օրենքի թուլացմանը դեմ արտահայտվող օրենսդիրների համար Սնաբեի նշանակումը միայն խորացրեց մտահոգությունները։
«Siemens-ի նախագահի նշանակումը, այն բանից հետո, երբ Siemens-ը օրինական, բայց կատաղի լոբբինգ էր անում արհեստական բանականության մասին օրենքը թուլացնելու համար, սխալ քաղաքական ազդանշան է ուղարկում», – ասել է իտալացի սոցիալ-դեմոկրատ և խորհրդարանի արհեստական բանականության հարցերով գլխավոր բանակցող Բրանդո Բենիֆեյը։
Թափանցիկության ակտիվիստներն ավելի անկեղծ էին
Սնեյբը նշանակվել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի (աջից) և տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկունենի խորհրդական՝ Եվրոպայում արհեստական բանականության օգտագործումը խթանելու վերաբերյալ։ | Թիերի Մոնասե/Getty Images
«Դժվար է պատկերացնել ավելի ակնհայտ շահերի բախում», – ասել է լոբբիստական վերահսկող Corporate Europe Observatory-ի հետազոտող Բրեմ Վրանկենը։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ հանձնաժողովը քննադատության է արժանանում խորհրդական նշանակելու համար։
2023 թվականին ամերիկացի տնտեսագետ Ֆիոնա Սքոթ Մորտոնը հրաժարվեց հաստատության գլխավոր մրցակցային տնտեսագետի պաշտոնից՝ Microsoft-ի և Apple-ի նման ընկերությունների համար իր նախկին խորհրդատվական աշխատանքի քննադատությունից, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առարկություններից հետո՝ այդ պաշտոնում ԵՄ անդամ չհանդիսացող թեկնածու նշանակելու վերաբերյալ։
Հաջորդ տարի Եվրախորհրդարանի գերմանացի անդամ Մարկուս Պիպերը հրաժարական տվեց փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցչի պաշտոնում իր առաջին օրվանից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, այն բանից հետո, երբ նրա գործընկեր օրենսդիրները մտահոգություններ հայտնեցին նրա նշանակմանը հանգեցրած գործընթացի վերաբերյալ։
Հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ գնահատել է Սնեյբի նշանակումը և շահերի բախում չի հայտնաբերել նրա խորհրդատվական մանդատի և նրա մասնագիտական դերերի միջև։
Հանձնաժողովը հայտնեց, որ Սնեյբը կհրաժարվի Google Cloud-ի եվրոպական մասնաճյուղի և ԱՄՆ ձեռնարկությունների արհեստական ինտելեկտի C3 AI ընկերության խորհրդատվական կամ տնօրենների խորհրդի պաշտոններից։ Siemens-ում իր պաշտոնից հրաժարվելու մասին որևէ խոսք չի եղել։
Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Բալաշ Ույվարին ասաց, որ Սնեյբի նման հատուկ խորհրդականները պարտավոր չեն գրանցել իրենց հանդիպումները թափանցիկության գրանցամատյաններում։ Սակայն նա հավելեց, որ հատուկ խորհրդականը «չպետք է չարաշահի իր գործառույթը անպատշաճ ձևով» և ասաց, որ Սնեյբի վերջնական զեկույցը «ըստ սահմանման ենթակա կլինի հանրային քննության»։
Ուջվարին հինգշաբթի օրը լրագրողներին ասաց, որ ներդրվել են «հատուկ երաշխիքներ»՝ ապահովելու համար, որ «բոլոր հնարավոր շահերի բախման ասպեկտները վերացվեն»։ Նա ավելի շատ մանրամասներ չհաղորդեց՝ վկայակոչելով տվյալների պաշտպանության պատճառներ։
Ակնհայտ օրենսդիրները չհավատացին դրան և մտահոգություններ հայտնեցին սպասվող արդյունքի վերաբերյալ։
«Քաղաքականությունը պետք է ծառայի եվրոպացի ժողովրդի շահերին, այլ ոչ թե միայն արդյունաբերությանը», – ասաց գերմանացի «կանաչների» պատգամավոր Սերգեյ Լագոդինսկին։
Բաց մի թողեք
Ինչպես է արևային էներգիան Եվրոպային խնայել օրական 136 միլիոն եվրո Իրանի պատերազմի սկսվելուց ի վեր
Հունիսի 5-ը Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրն է․ Հայաստանում նշվում է նաև Բնապահպանի օրը
ԵԱՏՄ ղեկավարները մինչև դեկտեմբեր կստանան զեկույց Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ