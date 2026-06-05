Ինչպես է արևային էներգիան Եվրոպային խնայել օրական 136 միլիոն եվրո Իրանի պատերազմի սկսվելուց ի վեր

Նոր վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Եվրոպայի առկա արևային էներգիայի նավատորմը արդեն իսկ միլիարդներ է խնայել մայրցամաքին 2026 թվականին։
Արևային էներգիան օգնում է Եվրոպային փրկել բրածո վառելիքի ներմուծման ծանր ծախսերից, քանի որ Իրանի դեմ պատերազմը շարունակում է պահպանել նավթի և գազի գների բարձր մակարդակը։
Բրենթ նավթը, որն օգտագործվում է որպես նավթի գների համաշխարհային չափանիշ, մնում է հատկապես անկայուն՝ Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի վրա ճնշման պատճառով, որը կենսականորեն կարևոր անցուղի է, որը սովորաբար տեղափոխում է համաշխարհային նավթի մատակարարումների մոտ մեկ հինգերորդը։
Երեկ (հինգշաբթի, հունիսի 4-ին) Բրենթ նավթի գինը վաճառվում էր մեկ բարելի համար 95 դոլարով (81 եվրո), ինչը 20 եվրոյով ավելի է պատերազմի սկսվելուց մեկ օր առաջ (փետրվարի 27-ին) նախորդ օրվա համեմատ։ Հոլանդական TTF բնական գազի չափանիշային գինը նույնպես աճել է հակամարտության սկսվելուց ի վեր՝ մարտի որոշ ժամանակահատվածներում աճելով գրեթե 50 տոկոսով։
Այնուամենայնիվ, SolarPower Europe-ի նոր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ արևի լույսի օգտագործումը էներգիայի համար Եվրոպային խնայել է 12.8 միլիարդ եվրո՝ հունիսի 2-ի դրությամբ, օրական միջինը 136 միլիոն եվրո։
«Եվրոպայի քաղաքացիները ճգնաժամի այս պահին դիմում են արևային էներգիայի», – ասում է SolarPower Europe-ի գործադիր տնօրեն Վալբուրգա Հեմեցբերգերը։
«Վերջին 100 օրերի [պատերազմի] դասերը պետք է սրեն ուշադրությունը ոչ բրածո վառելիքի ճկունության, ինչպիսին է մարտկոցային կուտակիչը, ապահովման վրա, որը կարող է մեծացնել Եվրոպայի վերականգնվող էներգիայի արտադրության առավելությունները»։
Հեմեցբերգերը պնդում է, որ սա կարող է օգնել կրճատել եվրոպացիների էներգիայի վճարները և ստեղծել «ավելի անվտանգ և մրցունակ» Եվրոպա, բայց զգուշացնում է, որ այս պահը պահպանելու համար անհրաժեշտ են կոնկրետ միջոցառումներ և ֆինանսավորման գործիքներ դաշինքից։
Ինչպես են վերականգնվող էներգիան պաշտպանում Եվրոպային գազի գների աճից
Մի քանի եվրոպական երկրներ արդեն ցույց են տվել իրենց էներգետիկ համակարգերը հեղափոխելու առավելությունները՝ կենտրոնանալով կանաչ տեխնոլոգիաների վրա՝ Իրանի դեմ պատերազմից առաջ։
2019 թվականից ի վեր Իսպանիան կրկնապատկել է իր քամու և արևային էներգիայի հզորությունը՝ իր էներգետիկ խառնուրդին ավելացնելով ավելի քան 40 ԳՎտ: Համեմատության համար, 1 ԳՎտ հզորությամբ էլեկտրակայանը կարող է մեկ տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիայով ապահովել մոտավորապես 876,000 տնային տնտեսությունների, եթե նրանք տարեկան միջինում սպառեն 10,000 կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիա։
«Իսպանիայի քամու և արևային էներգիայի աճը 2019 թվականից ի վեր 75 տոկոսով նվազեցրել է թանկարժեք բրածո էներգիայի գեներատորների ազդեցությունը էլեկտրաէներգիայի գնի վրա», – անցյալ տարի հրապարակված զեկույցում նշել է էներգետիկայի ոլորտի Ember վերլուծական կենտրոնը։
«Էլեկտրաէներգիայի գնի և էլեկտրաէներգիայի արժեքի հետ կապված ժամերի այս անկումն ավելի արագ էր, քան գազից կախված այլ երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Գերմանիան»։
Եվրոպական էլեկտրաէներգիայի շուկաներում պահանջարկը բավարարելու համար գործող ամենաթանկ գեներատորը, որը սովորաբար բրածո վառելիք է, սահմանում է էլեկտրաէներգիայի ժամային մեծածախ գինը: Այնուամենայնիվ, քանի որ քամու և արևի նման ցածր գնով տեխնոլոգիաների արտադրությունը աճում է, այն դուրս է մղում գազը և ածուխը, ինչը նշանակում է, որ բրածո վառելիքը ավելի քիչ է որոշում գինը։
Եվրոպայի շոգը վատ լուր է վերականգնվող էներգիայի համար՞ Արևային էներգիայի գների կտրուկ աճը բացասական է դարձնում
Ռեկորդային քամու էներգիան նաև օգնել է Մեծ Բրիտանիային գերազանցել վերականգնվող էներգիայի նոր ռեկորդը, չնայած «ֆանտազիայի» պնդումներին, որ երկիրը պետք է Հյուսիսային ծովում նավթ հորատի։
Մարտի 26-ին Մեծ Բրիտանիայում քամու էներգիայի արտադրությունը հասավ նոր բարձրակետի՝ 23,880 մեգավատտի, որը բավարար է 23 միլիոն տուն ծածկելու համար։
«Քամին ապահովել է Մեծ Բրիտանիայի էլեկտրաէներգիայի կեսից ավելին այս ռեկորդային ժամանակահատվածում, և շատ կարևոր է, որ օրվա սկզբին ցածր գնով քամու և արևային էներգիան մեր էներգետիկ համակարգից դուրս մղեցին թանկ գազը՝ գազի արտադրության ամենացածր մակարդակին հասնելով գրեթե երկու տարվա ընթացքում՝ ապահովելով մեր էլեկտրաէներգիայի ընդամենը 2.3 տոկոսը», – ասում է RenewableUK-ի Թարա Սինգհը։
«Ահա թե ինչ տեսք ունի էներգետիկ անցումը գործնականում, և դա ցույց է տալիս, թե ինչու մենք պետք է շարունակենք կառուցել մաքուր էներգիայի նոր նախագծերի հավակնոտ խողովակաշար հիմա և առաջիկա տարիներին»։
Ո՞ր ԵՄ երկիրն է առաջատարը վերականգնվող էներգիայի մրցավազքում
2025 թվականին քամու և արևի էներգիան առաջին անգամ պատմության մեջ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա են արտադրել ԵՄ-ում, քան բրածո վառելիքները, ինչը նշանավորվել է այն բանով, ինչը փորձագետները նկարագրել են որպես «խոշոր նվաճում» մաքուր էներգիայի անցման գործում։
Ember-ի զեկույցը ցույց է տվել, որ քամու և արևի էներգիան կազմել են ԵՄ էլեկտրաէներգիայի ռեկորդային 30 տոկոսը՝ ընդամենը մեկ տոկոսով գերազանցելով բրածո վառելիքին։
2024 թվականին Ավստրիան առաջատարն էր որպես կանաչ էլեկտրաէներգիայի օգտագործման ամենաբարձր մակարդակ ունեցող երկիր (90 տոկոս)՝ գլխավորելով իր 16 հիդրոէլեկտրակայանները։
Շվեդիան զբաղեցրել է երկրորդ տեղը՝ 88 տոկոսով, որը հիմնականում աշխատում է քամու և ջրի վրա, մինչդեռ Դանիան զբաղեցրել է երրորդ տեղը՝ իր էներգիայի 80 տոկոսը ստանալով վերականգնվող աղբյուրներից։
Դրան հաջորդում են Վրաստանը (68.4 տոկոս), Պորտուգալիան (65.8 տոկոս), Իսպանիան (69.7 տոկոս) և Խորվաթիան (58 տոկոս): Վերջին տեղում է Մալթան՝ վերականգնվող էներգիայի օգտագործման ընդամենը 10.7 տոկոսով:
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենի կողմից արհեստական ինտելեկտի թեկնածուի ընտրությունը շահերի բախման քննադատության առիթ է դարձել
Հունիսի 5-ը Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրն է․ Հայաստանում նշվում է նաև Բնապահպանի օրը
ԵԱՏՄ ղեկավարները մինչև դեկտեմբեր կստանան զեկույց Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ