Զելենսկին Պուտինին ուղղված բաց նամակում առաջարկում է դեմ առ դեմ հանդիպում՝ պատերազմի ավարտը քննարկելու համար

Զելենսկին բազմիցս կոչ է արել հանդիպել Պուտինի հետ՝ ասելով, որ միայն դեմ առ դեմ բանակցությունները կհանգեցնեն տարածքային համաձայնության։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի առաջնորդին ուղղված բաց նամակում առաջարկել է դեմ առ դեմ հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ նշելով, որ պատրաստ է «լիակատար հրադադարի»։
Նամակը նշանավորվում է այն քիչ դեպքերից մեկով, երբ Զելենսկին ուղղակիորեն դիմել է Պուտինին 2022 թվականի Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր, և առաջին անգամն է, որ նա ուղղակիորեն նամակ է ուղարկել Ռուսաստանի առաջնորդին։
«Ընտրությունը ձերն է հիմա։ Բավական է պատերազմը։ Ուկրաինան առաջարկում է դադարեցնել այս պատերազմը», – գրել է Զելենսկին՝ հավելելով. «Ուկրաինան առաջարկում է դադարեցնել այս պատերազմը մեր և ձեր միջև անմիջական համագործակցության միջոցով։ Ես առաջարկում եմ հանդիպում»։
«Առաջնորդներն են լուծում հիմնական հարցերը։ Այդպես է եղել միշտ, և այդպես էլ կլինի», – գրել է Զելենսկին՝ առաջարկելով, որ Պուտինը «նշանակի նման հանդիպման հստակ ամսաթիվ»։
«Մի՛ վախեցեք այս պատերազմից դուրս գալու ճանապարհով գնալ։ Սա է ձեզանից պահանջվող գլխավոր բանը հիմա»։
«26 տարի իշխանության գալուց հետո տարիքը սկսում է իր հետքը թողնել։ Եվ ժամանակի ընթացքում ձեզ հետ կապված հոգնածությունը միայն կաճի»։
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակը հաստատել է, որ չնայած նամակն ուղարկվել է Մոսկվա, այն նաև կիսվել է Կիևի գործընկերների, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի հետ։
«Այս պատերազմը ձեր անձնական ընտրությունն է»։
Զելենսկին նամակը բացել է ասելով, որ երբ Վլադիմիր Պուտինը իշխանության եկավ ավելի քան 26 տարի առաջ, «Ուկրաինայում շատերը դրական էին վերաբերվում ձեզ»։
«Այդպես էր։ Բայց դա արդեն անցյալում է»
Զելենսկին ասել է, որ այժմ «ուկրաինացիների ճնշող մեծամասնությունը դրական է վերաբերվում այն փաստին, որ մեր հեռահար անօդաչու թռչող սարքերը այցելել են Սանկտ Պետերբուրգում ձեր ֆորումի բացմանը՝ հաղթահարելով ավելի քան 1000 կիլոմետր հեռավորություն»։
«Ինչպես դուք շատ լավ գիտեք, այդ հեռավորությունը մեր հնարավորությունների սահմանը չէ»։
«Դուք Ռուսաստանում ձեր իշխանության 26 տարիների գրեթե կեսն անցկացրել եք Ուկրաինայի դեմ պատերազմելով», – ասաց Զելենսկին՝ հավելելով, որ ինչ էլ որ Պուտինը ասեր ՆԱՏՕ-ի, աշխարհաքաղաքականության կամ ռուսերենի մասին, սա պատերազմի կեղծ պատրվակ էր։
«Այս պատերազմը ձեր անձնական ընտրությունն է՝ պատերազմ առանց իրական պատճառի։ Ահա թե ինչպես կհիշվի պատմությունը»։
Զելենսկին ասաց, որ նույնիսկ եթե Ռուսաստանը չի հետաքրքրվում իր ռազմական կորուստներով, Ուկրաինան հետաքրքրվում է։
«Մենք կորցնում ենք մեր ժողովրդին, և յուրաքանչյուր կորուստ մեզ համար ցավոտ է։ Նույնիսկ երբ ուկրաինական կորուստների և ռուսական կորուստների հարաբերակցությունը մեկից հինգ կամ մեկից վեց է, դա դեռևս մեծ նշանակություն ունի»։
«Մենք՝ Ուկրաինայում, չենք ցանկանում մշտական պատերազմ», – բաց նամակում նշել է Զելենսկին։
«Մենք շատ լավ գիտենք, որ առանց պատերազմի կյանքն անհամեմատ ավելի լավ է։ Եվ մենք ուզում ենք հասնել դրան»։
Զելենսկին նաև ասաց, որ «համոզված է, որ ռուսների մեծամասնությունը նույնպես դրական կարձագանքի դրան, և դուք դա գիտեք»։
«Շատերը չէին հավատում, որ Ուկրաինան կկարողանա այդքան երկար դիմանալ։ Դուք չհավատացիք դրան։ Եվ նրանք, ովքեր ձեզ խորհուրդ էին տալիս, նույնպես չհավատացին դրան։ Դա սխալ էր»։
Զելենսկին բազմիցս կոչ է արել հանդիպել Պուտինի հետ՝ ասելով, որ միայն անձնական բանակցությունները կհանգեցնեն տարածքային համաձայնության։
Կրեմլը հինգշաբթի երեկոյան հայտարարել է, որ Զելենսկին կարող է հանդիպել Պուտինի հետ Մոսկվայում «ցանկացած պահի»։
«Զելենսկին կարող է գալ Մոսկվա ցանկացած պահի», – պետական լրատվամիջոցները մեջբերել են Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերը՝ հավելելով, որ Պուտինին դեռևս չեն ներկայացրել Զելենսկու նամակը։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը և Մերցը մեկնում են Չեռնոգորիա, մինչ ԵՄ-ն մրցում է իր հաջորդ սահմանը ապահովելու համար
Հունգարիայի՝ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության վրա դրված վետոն չեղարկող գործարքի շրջանակներում
Ռումինիայի Կոնստանցա նավահանգստում պայթել է ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքը