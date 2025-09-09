Զոռով ոչինչ չի լինելու, միջանցք չի լինելու. ՀՀ-ում Իրանի դեսպան. Լուսանկար

«Միջանցք չի լինելու, զոռով ոչինչ չի լինում»:
Այս մասին Ազգային Ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՀՀ-ում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին:
Մեկնաբանելով «միջանցք»-ի մասին շարունակվող քննարկումները՝ դեսպանը նշել է.
«Միջանցք անունով բան գոյություն չունի, խոսքը ճանապարհի մասին է: Ո՛չ խաղաղության պայմանագրում, ո՛չ ստորագրված հռչակագրում միջանցքի մասին խոսք չկա, ոչ մի միջանցք չի լինելու, զոռով ոչինչ չի լինելու»:
Հարցին, թե ինչ նպատակով էր դեսպանն այցելել Ազգային Ժողով, Սոբհանին հայտնել է, որ իր այցը խորհրդարանական համագործակցության շրջանակում է, պատրաստվում են ՀՀ-ի հետ հյուպատոսական համատեղ հանձնաժողովի աշխատանքներին:
Բաց մի թողեք
Բավ է բարբաջեք խաղաղության մասին․ Խաղաղությունը ստեղծվում է դաշնակիցներով, ուժով և խելքով ու նաև բարոյականությամբ
Ո՞վ համոզեց Հայաստանին՝ գնալ դեպի ողբերգություն
Քաղաքացին հոգնել է միֆական, աննյութական առաջարկներից․ Ղևոնդյան