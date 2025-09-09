Կրակոցներ և սպանություն Երևանում. կրակողը եղել է նախկինում դատապարտված և հսկողության տակ՝ «ոտքի բրասլետով»․ Լուսանկարներ

Սեպտեմբերի 9-ին կրակոցներ և սպանություն են տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 10:00-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում տեղեկություններ են ստացվել, որ Ռոստովյան 17 շենքում կրակոցներ են հնչել, և կա վիրավոր։
Դեպքի փաստով Էրեբունու քննչական բաժնում սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Դեպքի վայրում՝ շենքի մուտքի մոտ, աստիճաններին և 2-րդ հարկի բնակարանում հայտնաբերվել են կրակված պարկուճներ, գնդակ արնանման հետքեր, պատշգամբի դռան ապակու վրա նույնպես կան կրակոցի հետքեր, իսկ դրսում հայտնաբերվել է մետաղե սանդուղք, որով կասկածյալներից մեկը մտել է տուն, իսկ մյուսը մուտքից է մտել, ու այդ ժամանակ տանը մնացող տղամարդը, որը նախկինում սպանության համար եղել է դատապարտված և ոտքին էլ եղել է «բրասլետ», իր մոտ եղած ատրճանակով կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով 1 հոգին վնասվածքներ է ստացել և հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։
Կայքի տեղեկություններով՝ կրակոցներ արձակողին տեղում վնասազերծել են:
