Համաձայնագիրը բարենպաստ հնարավորություններ է ստեղծել տարածաշրջանի, ինչպես նաև լայն աշխարհագրության համար. Ալիև

«Մեր երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո տարածաշրջանում մեր կողմից առաջ մղվող խաղաղության օրակարգը նոր հորիզոններ է բացում մեր արտաքին քաղաքականության համար և կարևոր դեր է խաղում դրան ավելի գլոբալ բնույթ հաղորդելու գործում»։
Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ հավելելով, որ նախորդ ամիս Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը բարենպաստ հնարավորություններ է ստեղծել ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ ավելի լայն աշխարհագրության համար։
Ալիևը կրկին կիրառել է «Զանգեզուրի միջանցք» եզրույթը՝ նշելով, թե գտնվելով Արևելք-Արևմուտք և Հյուսիս-Հարավ միջանցքներում՝ Ադրբեջանը դառնում է Եվրասիայի ամենակարևոր տրանսպորտային և լոգիստիկ կենտրոններից մեկը. «Ես նաև չեմ կասկածում, որ «Զանգեզուրի միջանցքը», որպես Միջին միջանցքի երթուղիներից մեկը, մոտ ապագայում կխաղա մայրցամաքները կապող կարևոր տրանսպորտային օղակի դեր»:
Բաց մի թողեք
Պակիստանը կճանաչի Հայաստանը ՄԱԿ-ում, ինչի համար «կանաչ լույս» կստանա ԵԱՏՄ-ում
Էրդողանի կրոնամոլեռանդական քարոզչության բումերնգը վերադառնում է
Հայկական կողմը դեռ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի․ Ալիևի ներկայացուցիչը հասկացնում է Հայաստանին