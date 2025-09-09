09/09/2025

«Սևան» ՔԿՀ-ի պետի տեղակալը ձերբակալվել է

09/09/2025

Ձերբակալվել է «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալը:

Այս մասին տեղեկությունը «Հայկական ժամանակ»-ին հաստատել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:

«Ի պատասխան՝ հաստատում ենք, որ ՀՀ ԱՆ «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկում խուզարկություններն իրականացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում: Ձերբակալվել է քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալը։

Այլ մանրամասներ չենք կարող հայտնել՝ նախաքննության շահերից ելնելով»,- փոխանցել են մեզ հետ զրույցում:

