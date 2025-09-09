«Սևան» ՔԿՀ-ի պետի տեղակալը ձերբակալվել է

Ձերբակալվել է «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալը:
Այս մասին տեղեկությունը «Հայկական ժամանակ»-ին հաստատել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:
«Ի պատասխան՝ հաստատում ենք, որ ՀՀ ԱՆ «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկում խուզարկություններն իրականացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում: Ձերբակալվել է քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալը։
Այլ մանրամասներ չենք կարող հայտնել՝ նախաքննության շահերից ելնելով»,- փոխանցել են մեզ հետ զրույցում:
