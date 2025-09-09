09/09/2025

Ցուցարարները պալատ են ջարդուփշուր արել, ծեծել են նախարարների, նախկին վարչապետին

Զինված ցուցարարները գրավել և ջարդուփշուր են արել պալատը, որտեղ տեղակայված են եղել Նեպալի կառավարության նախարարությունների և գերատեսչությունների շենքերը։

Ըստ ԶԼՄ-ների՝ ցուցարարները ծեծի են ենթարկել երկրի ֆինանսների նախարարին, ԱԳ նախարարին և նախկին վարչապետին։

