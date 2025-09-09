Ցուցարարները պալատ են ջարդուփշուր արել, ծեծել են նախարարների, նախկին վարչապետին

Զինված ցուցարարները գրավել և ջարդուփշուր են արել պալատը, որտեղ տեղակայված են եղել Նեպալի կառավարության նախարարությունների և գերատեսչությունների շենքերը։
Ըստ ԶԼՄ-ների՝ ցուցարարները ծեծի են ենթարկել երկրի ֆինանսների նախարարին, ԱԳ նախարարին և նախկին վարչապետին։
Բաց մի թողեք
Ուշադիր լսե՛ք ինձ, հեռացե՛ք. Նեթանյահուն հայտարարել է Գազայում լայնածավալ ցամաքային գործողության մասին
Կրեմլի իմպերիալիստական ծրագրերը չեն սահմանափակվում միայն Ուկրաինայով
Ֆրանսիայի կառավարությունը հրաժարական կտա. 364 պատգամավոր անվստահություն են հայտնել