Վաղարշապատի ընտրություններին մասնակցել ցանկացող կուսակցությունների ու դաշինքների օգտահաշիվ ստանալու վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 12-ն է. ԿԸՀ

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի ավագանու նոյեմբերի 16-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցել ցանկացող կուսակցություններն ու դաշինքներն օգտահաշիվ ստանալու նպատակով էլեկտրոնային եղանակով ԿԸՀ դիմում կարող են ներկայացնել մինչև հոկտեմբերի 12-ը՝ ժամը 18։00-ը։
Հիշեցնում ենք, որ օգտահաշվով գրանցումներ կատարելու վերջնաժամկետը ընտրական ցուցակների գրանցման համար փաստաթղթերն ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար սահմանված վերջնաժամկետն է, որից հետո օգտահաշվով գրանցումներ կատարելու հնարավորությունը կասեցվում է։
Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Բաց մի թողեք
ՔՊ-ականները սուզվել են հեռախոսների մեջ, թերևս՝ հրահանգ են ստացել sms-ի տեսքով, թե ում ընտրել․ Լուսանկար
Կաթողիկոսն այլ եկեղեցականների ուղեկցությամբ այցելել է «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ և տեսակցել Աջապահյանին
Տրանսպորտային պատահարի վայրն ազատելու համար կտրվի 20 րոպե, հակառակ դեպքում՝ տուգանք կկիրառվի․ նոր փոփոխություն