Վաղարշապատի ընտրություններին մասնակցել ցանկացող կուսակցությունների ու դաշինքների օգտահաշիվ ստանալու վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 12-ն է. ԿԸՀ

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի ավագանու նոյեմբերի 16-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցել ցանկացող կուսակցություններն ու դաշինքներն օգտահաշիվ ստանալու նպատակով էլեկտրոնային եղանակով ԿԸՀ դիմում կարող են ներկայացնել մինչև հոկտեմբերի 12-ը՝ ժամը 18։00-ը։

Հիշեցնում ենք, որ օգտահաշվով գրանցումներ կատարելու վերջնաժամկետը  ընտրական ցուցակների գրանցման համար փաստաթղթերն ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար սահմանված վերջնաժամկետն է, որից հետո օգտահաշվով գրանցումներ կատարելու հնարավորությունը կասեցվում է։

Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

