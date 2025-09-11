11/09/2025

Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները հանդիպել են Սյունիքի մարզի և Զանգելանի շրջանի հարավային մասերում

infomitk@gmail.com 11/09/2025 1 min read

Անցած շաբաթ Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի պատվիրակությունները հանդիպել են երկու երկրների մերձսահմանային հատվածներում՝ Սյունիքի մարզի և Զանգելանի շրջանի հարավային մասերում:

Այս մասին «Ազատության» գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից:

Պատվիրակությունների կազմում ընդգրկված են եղել Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի՝ Պաշտպանության նախարարության, Ազգային անվտանգության ծառայության, Արտգործնախարարության և Տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչներ:

Թե հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումը ե՞րբ, որտե՞ղ ու ի՞նչ օրակարգով է նախատեսված, փոխվարչապետի գրասենյակից հստակ չեն արձագանքել՝ նշելով միայն, որ սա դեռ քննարկման փուլում է:

«Ազատությունը» նաև հետաքրքրվել էր, թե հաշվի առնելով Վաշինգտոնում ձեռք բերված՝ Սյունիքի ճանապարհի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը՝ հնարավո՞ր է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը շարունակվի ոչ թե Տավուշից, ինչպես հայտարարվել էր տարեսկզբին, այլ՝ Սյունիքից: Այս հարցին ևս ուղիղ չեն պատասխանել՝ դարձյալ շեշտելով, որ այս հարցը ևս քննարկման փուլում է:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է զգուշացրել Չինաստանն ԱՄՆ-ին, ծանր զրույց է կայացել

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետին կանգնեցնում են ծուղակի կամ անդունդի առջև

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մոսադի երկար ձեռքը կարող է հասնել» նաև Թուրքիա

10/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է Ռուդոլֆ Հակոբյանին

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է զգուշացրել Չինաստանն ԱՄՆ-ին, ծանր զրույց է կայացել

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դա չէ իրականությունը». Սրբուհի Գալյան

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊՆ-ն առաջարկում է 6 ամսով կրճատել պարտադիր զինծառայության ժամկետը. մանրամասներ

11/09/2025 infomitk@gmail.com