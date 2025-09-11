Փորձելու եմ հետ բերել Հենրիխ Մխիթարյանին. Եղիշե Մելիքյան

Հայաստանի ազգային հավաքականի նորանշանակ մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը Հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ փորձելու է հետ բերել հավաքականին նախկին ավագ, «Ինտերի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին։
«Մխիթարյանի հետ հաճախ շփվում ենք, այսօր էլ ենք խոսել: Ուզում եմ գնալ Իտալիա ու նրա հետ նստել խոսել, անպայման փորձելու եմ հետ բերել»,–ասել է Մելիքյանը:
Հավելենք, որ հունիսին իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ հայ անվանի ֆուտբոլիստն ասել էր, որ Հայաստանի հավաքական չի վերադառնա։
Հիշեցնենք, որ ազգային հավաքականում իր կարիերայի ավարտի մասին Հենրիխ Մխիթարյանը հայտարարեց 2022 թվականի մարտի սկզբին։
Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագը ընդգծել էր, որ մտադիր է կենտրոնանալ իր ակումբային կարիերայի վրա։
