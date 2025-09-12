12/09/2025

Ինչո՞ւ են «Զվարթնոցում» հաճախակի դարձել մարդկանց «կարմիր գոտի» ուղեկցելու դեպքերը. ՊԵԿ նախագահ

infomitk@gmail.com 12/09/2025 1 min read

ԱԺ-ում ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանն արձագանքեց դիտարկմանը, որ ահազանգեր կան, թե «Զվարթնոց» օդանավակայանում մաքսավորները պարբերաբար քաղաքացիներից պահանջում են անցնել կարմիր գոտի, և դա մասսայական բնույթ է կրում։

«Մասսայականություն որպես այդպիսին չկա, միգուցե ժամանակ առ ժամանակ նկատվում է նման բան, որովհետև ունենք կոնկրետ ուղիներ, կոնկրետ քաղաքներից թռիչքներ, որտեղ մասսայական բնույթի մաքսանենգություն է տեղի ունենում։ Մասնավորապես խոսքը, օրինակ, համակարգիչների, հեռախոսների, թանկ ժամացույցների կամ զարդերի մասին է։ Նմանատիպ դեպքերով կոնկրետ ուղղություններ կան, որ ստիպված ենք լինում այդ քայլին գնալ։

Հիմա մենք այդ ուղղությամբ խնդիր ենք դրել զարգացնելու, որ ռիսկի ցուցանիշներ ունենանք և ավելի թիրախային ստուգում իրականացնենք։ Բայց այստեղ առանցքային բացն այն է, որ մենք տեղեկատվություն չունենք տարբեր օդանավակայաններից, թե ինչ մարդիկ են գալիս, որպեսզի ավելի հեշտ վերահսկենք և այդ համակարգի վրա էլ ենք աշխատում»,- պարզաբանեց նա:

