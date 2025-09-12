Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները խուզարկել են ՄՍԾ Թալինի տարածքային կենտրոնը. կան ձերբակալվածներ

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները խուզարկություններ են իրականացրել Միասնական սոցիալական ծառայության Թալինի տարածքային կենտրոնում․ կան ձերբակալվածներ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատեցին ձերբակալությունների լուրը:
«Հաստատում ենք, որ կաշառք ստանալու, տալու դեպքերի առթիվ Կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այդ թվում՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Միասնական սոցիալական ծառայության Թալինի տարածքային կենտրոնի պաշտոնատար անձ»,- հայտնեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:
