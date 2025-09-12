ՀՀ-ն չի մասնակցում «Արևմուտք-2025» զորավարժություններին։
Այս մասին «Հայկական ժամանակ»-ի հետ զրույցում հայտնել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։
Բելառուսի և Ռուսաստանի միջև անցկացվող «Արևմուտք-2025» զորավարժությունների կոալիցիոն խմբավորման կազմում գործողությունների մշակման համար հրավիրվել են ՀԱՊԿ-ի, ՇՀԿ-ի և այլ գործընկեր պետությունների զորակազմեր։
