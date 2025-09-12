12/09/2025

Մենք որդեգրել ենք հաշվետվողականություն և թափանցիկություն. Նաիրի Սարգսյան

infomitk@gmail.com 12/09/2025 1 min read

Մենք որդեգրել ենք հաշվետվողականություն և թափանցիկություն: Ինչ կա՝ թափանցիկ ենք, բաց ենք:

Այս մասին ասել է «Հայաստանը ես եմ» նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարգսյանը:

«Պատկերացնո՞ւմ եք՝ նախորդ մեկ տարվա ընթացքում, թե՛ իշխանությունը, թե՛ ընդդիմությունը մեր թիկունքում որքան են «ուրիշների ականջներ» փնտրել: Եթե որևէ մեկի ականջը կարողանային տեսնել կամ նշմարել, վստահաբար դրա մասին խոսված կլիներ», – նշել է Սարգսյանը:

Նա ասել է, որ անկեղծությունն ու  թափանցիկությունն իրենց ուժի ամենահզոր զենքերից են, հավելելով՝ եթե կան մարդիկ, որոնք դեռ փորձելու են «ուրիշների ականջներ» փնտրել, խորհուրդ կտամ անօգուտ գործով չզբաղվել:

