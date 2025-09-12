12/09/2025

«Մինչև հաղթանակ մնացել է 268 օր»․ Կարապետյան

12/09/2025

Սամվել Կարապետյանի ավագ որդին, Սարգիս Կարապետյանը, իր ինստագրամյան էջում կիսվել է հոլովակով, որտեղ նշել է, որ «մինչև հաղթանակ մնացել է 268 օր»։

«Որպեսզի այս սարսափելի երազը մոռանանք, պարտավոր ենք զարթնենք»,- նշել է նա:

