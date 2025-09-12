Պուտինը պարզապես կուռք էր, հիմա նա ինձ համար ցնցում է․ Ալլա Պուգաչովա․ Տեսանյութ

ԽՍՀՄ և ՌԴ ժողովրդական արտիստ, հայտնի երգչուհի Ալլա Պուգաչովան տեսահարցազրույց է տվել լրագրող Կատերինա Գորդեևային՝ խոսելով 2022 թվականին Ռուսաստանից հեռանալու և ներկայիս կառավարության նկատմամբ իր վերաբերմունքի մասին։
Անդրադառնալով Ռուսաստանից հեռանալուն, ասել է, որ երկիրը «դավաճանել է» իրեն։
«Ի՞նչ տեսակի հայրենիքի դավաճան եմ ես։ Ասում են, որ ես թքել եմ կրունկներիս վրա ու փախել։ Կարծես մանկուց պառկած լինեմ փափուկ բազմոցի վրա, իսկ երկիրը գդալով կերակրի ինձ։ Կարծես իմ աշխատանքը, իմ երգեցողությունը իմաստ չունենա։ Մարդն իրավունք ունի չվիրավորվել։ Ես վաղուց եմ ասել, որ կարող եմ լքել երկիրը, եթե Ռուսաստանը դավաճանի ինձ, և նա դավաճանեց ինձ… Բայց միլիոնավոր երկրպագուներ չդավաճանեցին ինձ…
Երկար ժամանակ մտածում էի՝ Պուտինը հիմար մարդ չէ։ Ես ճանաչում եմ նրան։ Ես քվեարկել եմ նրա օգտին և շատ ուրախ էի. նախ, նա զարմանալիորեն ճիշտ խոսքեր ասաց։ Նույնիսկ Ուկրաինայի մասին։ Նա ասաց այն ամենը, ինչ ես մտածում էի։ Նա պարզապես կուռք էր։ Իհարկե, հիմա դա ինձ համար ցնցում է։
Ես ընկերություն էի անում Դիմայի (Դմիտրի Մեդվեդև – խմբ.) հետ։ Ինձ Դիման դուր էր գալիս, բայց այսօր նա այլ մարդ է, ես նրան չեմ ճանաչում, ինչպես որ ես դա չէի սպասում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչից (Պուտին)։ Նրանք պարզապես այլ մարդիկ դարձան», – նշել է ռուսական էստրադայի Պրիմադոննան։
«Պատերազմի նպատակները կարևոր են ինձ համար. ես կվազեմ պաշտպանելու հայրենիքս բոլորից առաջ, նույնիսկ հենակներով։ Բայց երբ հասկանում ես, թե ինչ է կատարվում, դա նաև սարսափելի է։ Երբ մարդիկ մահանում են՝ և՛ մեր կողմից, և՛ մյուս կողմից, դա անտանելի է դառնում», – ասել է անվանի երգչուհին։
Ամբողջական հարցազրույցը՝ ստորև․
Բաց մի թողեք
Սեպտեմբերի 12-ի աստղագուշակ․ Չափազանց շատ կլինեն անսպասելի իրադարձությունները
Երկիրը ինձ դավաճանեց. Պուգաչովան երկար դադարից հետո խոսել է ՌԴ-ն լքելու, քննադատությունների և ընտանիքի մասին. Տեսանյութ, Լուսանկարներ
Փորձելու եմ հետ բերել Հենրիխ Մխիթարյանին. Եղիշե Մելիքյան