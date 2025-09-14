ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չիրագործելի պայմաններ է առաջադրել Եվրոպային Ռուսաստանի դեմ Վաշինգտոնի պատժամիջոցների համար, հաղորդում է The New York Times-ը։
«Այս ամսվա սկզբին Թրամփը հեռախոսազրույցի ժամանակ եվրոպացի առաջնորդներին ասել է, որ ցանկանում է, որ նրանք կրճատեն ռուսական նավթի գնումները։ Այդ պայմանը գրեթե անկասկած չի կատարվի, ինչի մասին հայտնի է պարոն Թրամփին և նրա խորհրդականներին», – հաղորդել է թերթը։
NYT-ի տվյալներով՝ եվրոպական մյուս երկրների մեծ մասը զգալիորեն կրճատել է ռուսական նավթի ներմուծումը, սակայն դրանցից մի քանիսը դեռևս կախված են ռուսական բնական գազից։
Այս ֆոնին ԱՄՆ վարչակազմը նաև կոչ է արել G7 երկրներին մաքսատուրքեր սահմանել ռուսական նավթ գնող պետությունների համար։
G7 ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցությունների ժամանակ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը կրկնել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոչը դաշնակիցներին ռուսական նավթի գնորդների դեմ առևտրային սահմանափակումներին միանալու վերաբերյալ։
