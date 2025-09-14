14/09/2025

Թրամփը չիրագործելի պայմաններ է առաջադրել Եվրոպային

infomitk@gmail.com 14/09/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չիրագործելի պայմաններ է առաջադրել Եվրոպային Ռուսաստանի դեմ Վաշինգտոնի պատժամիջոցների համար, հաղորդում է The New York Times-ը։

«Այս ամսվա սկզբին Թրամփը հեռախոսազրույցի ժամանակ եվրոպացի առաջնորդներին ասել է, որ ցանկանում է, որ նրանք կրճատեն ռուսական նավթի գնումները։ Այդ պայմանը գրեթե անկասկած չի կատարվի, ինչի մասին հայտնի է պարոն Թրամփին և նրա խորհրդականներին», – հաղորդել է թերթը։

NYT-ի տվյալներով՝ եվրոպական մյուս երկրների մեծ մասը զգալիորեն կրճատել է ռուսական նավթի ներմուծումը, սակայն դրանցից մի քանիսը դեռևս կախված են ռուսական բնական գազից։

Այս ֆոնին ԱՄՆ վարչակազմը նաև կոչ է արել G7 երկրներին մաքսատուրքեր սահմանել ռուսական նավթ գնող պետությունների համար։

G7 ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցությունների ժամանակ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը կրկնել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոչը դաշնակիցներին ռուսական նավթի գնորդների դեմ առևտրային սահմանափակումներին միանալու վերաբերյալ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսական ԱԹՍ-ն խախտել է ՆԱՏՕ անդամ Ռումինիայի օդային տարածքը

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանում ձերբակալվել է ևս մի քանի պաշտոնյա, այդ թվում՝ Պաշտպանության նախկին նախարարը

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետը կայցելի Ադրբեջան. Լուսանկար

14/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 15-ի աստղագուշակ․ Համառ եղեք և ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական ԱԹՍ-ն խախտել է ՆԱՏՕ անդամ Ռումինիայի օդային տարածքը

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը չիրագործելի պայմաններ է առաջադրել Եվրոպային

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Լեւոն 14-րդ Հռոմի պապի ծննդյան օրն է, նա դարձավ 70 տարեկան

14/09/2025 infomitk@gmail.com