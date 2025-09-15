Կասեցվել է «Մոյա Սեմյա» ապրանքանիշի նրբերշիկի տեսակներից մեկի արտադրությունը. ՍԱՏՄ

Կասեցվել է «Մոյա Սեմյա» ապրանքանիշի «Նրբերշիկ նրբահամ» արտադրատեսակի արտադրությունը։ Տեղեկությունը հայտնում է ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը։
ՍԱՏՄ տեսուչները «Միթ Ֆուդ» ՍՊԸ-ին պատկանող մսամթերքի արտադրամասում (ք․Երևան Օհանովի փողոց) իրականացված վերահսկողության ընթացքում նմուշառում են կատարել առկա ապրանքատեսակներից և ներկայացրել լաբորատոր հետազոտության:
Փորձաքննությամբ պարզվել է, որ «Մոյա Սեմյա» ապրանքանիշի «Նրբերշիկ նրբահամ» արտադրատեսակի նմուշը (արտադրված 30․06․2025թ, պիտանիության ժամկետը՝ 25օր) չի համապատասխանում Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերով պահանջվող նորմերին: Ըստ այդմ՝ սննդամթերքը համարվում է վտանգավոր:
«Մսամթերքի արտադրամասի արտադրական գործունեության առանձին գործառույթը՝ «Նրբերշիկ նրբահամ» արտադրատեսակի արտադրությունը, կասեցվել է, հանձնարարվել է արտադրատեսակը համապատասխանեցնել իրավական ակտերով ամրագրված նորմերին, տնտեսվարողին տրվել է խմբաքանակների իրացումն արգելելու, շուկայից հետ կանչելու, ոչնչացնելու կամ օգտահանելու մասին կարգադրագիր»,– ասված է հաղորդագրության մեջ։
Բաց մի թողեք
Հայաստանը վերաճում է տարածաշրջանային տեխնոլոգիական կենտրոնի․ ԱՄՆ դեսպանություն. Լուսանկար
Ինչո՞ւ են «Զվարթնոցում» հաճախակի դարձել մարդկանց «կարմիր գոտի» ուղեկցելու դեպքերը. ՊԵԿ նախագահ
20 փաստ. Ինչ է պատմել թուրքական բլոգը Հայաստանի մասին