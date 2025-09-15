Չչարանա՛ս երբեք, մնա միշտ սիրտդ բաց․ Դիանա Գասպարյան

Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանն իր էջում հրապարակել է վերջին օրերին մեծ տարածում գտած Արամեի եւ Dlitte-ի երգը։
Նա երգից մեկ տող է տեղադրել իր էջում. «Չչարանա՛ս երբեք, մնա միշտ սիրտդ բաց, Միշտ ների՛ր, թեկուզ մի քիչ լինես պարտված»։
Նշենք, որ Դիանա Գասպարյանը անցնում է քրեական գործով, նա հեռացավ քաղաքապետի պաշտոնից եւ լարված հարաբերություններ ունի ՔՊ-ի հետ, ըստ ամենայնի, նախկին համայնքապետը երգի տողերը վերագրել է իրեն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեում փողերի լվացման եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի ամուսնուն՝ ավագանու ՔՊ-ական անդամ Արամայիս Միրզոյանին Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հայտարարել է բանավոր դիտողություն՝ ազատելով վարչական պատասխանատվությունից։
Հիշեցնենք` մենք գրել էինք, որ Դիանա Գասպարյանին ԿԿՀ-ն եւս բանավոր դիտողություն է արել։ Երկուսի գործն էլ նույնն է` համապատասխան ժամկետում հայտարարագիր չեն ներկայացրել։
Հիշեցնենք նաեւ, որ քրեական գործը վերաբերում է այն նույն գործին, որով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն Դիանա Գասպարյանը եւ նրա սկեսուրը՝ Ռուզաննա Ասատրյանը։ Քրեական վարույթով անցնող կանայք ստորագրություն են տվել իրավապահներին՝ երկրից չբացակայելու մասին։
