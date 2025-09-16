Գողության դեպք, «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ում բուժքույրերի հանգստյան սենյակից տղամարդը գողացել է պայուսակ

Սեպտեմբերի 4-ին գողության դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 09։20-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նոր Նորքի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ անհայտ անձը, օգտվելով «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի բուժքույրերի համար նախատեսված հանգստյան սենյակից, գողացել է դրամապանակ, որի մեջ եղել է 45 հազար դրամ գումար, ID, տարբեր տեսակի զեղչային և բանկային քարտեր և վարորդական իրավունքի վկայական։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված վայր է մեկնել ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ ավագ համայնքային ոստիկանի գլխավորությամբ, որտեղ պարզվել է, որ պայուսակը պատկանել է Երևանի բնակիչ 58-ամյա Արմինե Կ․-ին։
Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Սյունիքի մարզի բնակիչ 46-ամյա Արթուր Վ․-ն և ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ Արմինե Կ․-ն աշխատում է նշված բժշկական կենտրոնում՝ որպես բուժքույր։
