Երևանում բացվել է 44-օրյա պատերազմում զոհված Ալբերտ Հովհաննիսյանի տուն-թանգարանը. Լուսանկար

Երևանում բացվել է 44-օրյա պատերազմում զոհված Ալբերտ Հովհաննիսյանի տուն-թանգարանը։
Ալբերտ Հովհաննիսյանի հայրը՝ Արտակ Հովհաննիսյանն է հայտնել լուրը ու նշել, որ վերջապես իրենց ընտանիքի կողմից ստեղծված այդ սուրբ անկյունը կյանքի կոչվեց։
«Չնայած բազում խոչընդոտներին ու չարակամ մարդկանց՝ մենք հաղթահարեցինք ամենը։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ սիրով, համառությամբ և մեր միասնական ուժով»,- նշել է նա։
Տուն-թանգարանի հասցեն և այցելության օրերը՝
Վարշավյան փողոց, տուն 15
Երկուշաբթի- փակ է
Երեքշաբթի- 11:00-18:00
Չորեքշաբթի- 11:00-18:00
Հինգշաբթի- 11:00-18:00
Ուրբաթ- 11:00-18:00
Շաբաթ- 11:00-18:00
Կիրակի- փակ է
Բաց մի թողեք
Հայրիկիս տեղը կարող էր լինել ուրիշ երեխաների հայր, յուրաքանչյուր հայրենասեր մարդ. Լուսանկար
«Գևորգիս աղջիկներից եմ իր կարոտն առնում». պայմանագրային զինծառայող Գևորգ Հովհաննիսյանը վիրավորվել է նոյեմբերի 9-ին Շուշիում, անմահացել՝ նոյեմբերի 18-ին. Լուսանկարներ
Սեպտեմբերի 16-ի աստղագուշակ․ Որքան քիչ կասկած լինի մոտալուտ հաջողության մեջ, այնքան ավելի հեշտ կլինի հասնել դրան