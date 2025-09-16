«Թրամփը բավականաչափ ուժ ունի՝ Պուտինին ստիպելու վախենալ իրենից». Զելենսկու ակնկալիքները ԱՄՆ նախագահից

Sky News-ին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու միակ միջոցը հստակ անվտանգության երաշխիքների նախնական տրամադրումն է:
«Մինչև պատերազմն ավարտելը ես շատ եմ ուզում, որ բոլոր համաձայնագրերը կնքվեն: Ես ուզում եմ… ունենալ մի փաստաթուղթ, որը կաջակցեն ԱՄՆ-ն և բոլոր եվրոպացի գործընկերները: Սա շատ կարևոր է: Որպեսզի դա տեղի ունենա, մեզ անհրաժեշտ է նախագահ Թրամփի հստակ դիրքորոշումը»,- ասել է նա:
Ուկրաինայի առաջնորդը ԱՄՆ նախագահին նաև կոչ է արել ձեռնարկել «վճռական անձնական քայլեր»՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կանգնեցնելու համար։ «Ես հավատում եմ, որ Միացյալ Նահանգները բավականաչափ ուժեղ է, որպեսզի ինքնուրույն որոշումներ կայացնի… Ես հավատում եմ, որ Դոնալդ Թրամփը կարող է մեզ տրամադրել անհրաժեշտ քանակությամբ ՀՕՊ համակարգեր, և ԱՄՆ-ը դրանցից բավականաչափ ունի։ Ես վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգները կարող է կիրառել բավականին պատժամիջոցներ՝ Ռուսաստանի տնտեսությանը վնաս հասցնելու համար, և Դոնալդ Թրամփը բավականաչափ ուժ ունի, որ ստիպի Պուտինին վախենալ իրենից»,- նշել է Զելենսկին։
Ուկրաինայի նախագահը հիշեցրել է, որ Եվրոպան արդեն պատժամիջոցների 18 փաթեթ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ, և այժմ սուր կերպով չի բավականացնում Միացյալ Նահանգների կողմից վճռական քայլը։
Մեկնաբանելով ռուսական անօդաչուների ներթափանցումը ՆԱՏՕ-ի երկրներ՝ Զելենսկին ընդգծել է, որ Պուտինը այդ կերպ փորձարկում է դաշինքի պատրաստվածությունը։ Նրա կարծիքով՝ Ռուսաստանի նախագահը ստուգում է, թե ինչի է ընդունակ ՆԱՏՕ-ն դիվանագիտական և քաղաքական առումով, ինչպես նաև, թե ինչ արձագանք կառաջացնի դա բնակչության շրջանում։ «Բացի դրանից, իմ կարծիքով, սա ազդանշան է. «Մի՛ տրամադրեք Ուկրաինային լրացուցիչ ՀՕՊ համակարգեր. դրանք կարող են հենց ձեզ անհրաժեշտ լինել»»,- հստակեցրել է Զելենսկին։
Բաց մի թողեք
15 միլիարդ դոլարի դատական հայց. Թրամփն ընդդեմ The New York Times-ի
Ռուսաստանում ձերբակալվել է հայազգի բիզնեսմեն. ինչն է պատճառը. Լուսանկար
Իսրայելը սպառնում է հարվածել այլ երկրների