ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացնում է Ուինստոն Չերչիլի ասույթներից․
«Ինտերնետից ընտրովի քաղված նյութերի հայերեն իմ թարգմանությամբ ընթերցողին եմ ներկայացնում 20-րդ դարի մեծագույն պետական այրերից մեկի՝ Ուինստոն Չերչիլի չափազանց պատկերավոր, սրամիտ, խորիմաստ, իսկ երբեմն կծու ասույթների մի փունջ, որը, համոզված եմ, հաճույքով կընթերցվի մեր հասարակության, մասնավորապես Ազատության հրապարակի համալսարանն ավարտած երիտասարդ սերնդի կողմից։
1.Կյանքի ամենամեծ դասն այն է, որ հիմարներն անգամ ճիշտ են լինում (Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы)։
2.Հաջողությունը, խանդավառությունը չկորցնելով, անհաջողությունից անհաջողություն ընթանալու ունակությունն է (Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма)։
3.Եթե դուք գնում եք դժոխքի միջով, կանգ մի առեք (Если вы идете сквозь ад, не останавливайтесь)։
4.Կյանքում ոչինչ այնպես չի ոգեւորում ինչպես այն, որ քո վրա կրակեցին եւ վրիպեցին (Ничто в жизни так не воодушевляет, как то, что в тебя стреляли и промахнулись)։
5.Իմ ճաշակը չափազանց պարզ է. ես դյուրությամբ բավարարվում եմ ամենալավով (Мои вкусы предельно просты. Я легко довольствуюсь самым лучшим)։
6.Դեմոկրատիայի դեմ լավագույն փաստարկը 5-րոպեանոց զրույցն է միջին ընտրողի հետ (Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем)։
7.Պատերազմը չափազանց լուրջ գործ է այն գեներալներին վստահելու համար (Война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам)։
8.Ես չեմ հավատում, որ Ռուսաստանը պատերազմ է ցանկանում. նա ցանկանում է պատերազմի պտուղները (Я не верю, что Россия хочет войны. Она хочет плодов войны)։
9.Հնարավոր չէ շահել պատերազմը «նախ եւ առաջ զգուշություն» կարգախոսով (Нельзя выиграть войну под лозунгом «Осторожность прежде всего»)։
10.Գեներալները մշտապես պատրաստվում են նախորդ պատերազմին (Генералы всегда готовятся к прошлой войне)։
11.Ֆանատիկոսն այն մարդն է, որը չի կարող փոխել իր հայացքները եւ չի կարող փոխել թեման (Фанатик — это человек, который не может поменять взгляды и не может переменить тему)։
12.Հիմար է այն մարդը, ով երբեք չի փոխում իր կարծիքը (Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения)։
13.Խելոք մարդը երբեք անձամբ չի անում բոլոր սխալները՝ նա շանս է տալիս նաեւ ուրիշներին (Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим)։
14.Մարդիկ հրաշալիորեն կարողանում են պահպանել այն գաղտնիքները, որոնք չեն իմանում (Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают)։
15.Իմ երկարակեցությամբ ես պարտական եմ սպորտին. ես երբեք դրանով չեմ զբաղվել (Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался)։
16.Սուտը հասցնում է կտրել աշխարհի կեսը, մինչ ճշմարտությունը հագնում է անդրավարտիքը (Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны)։
17.Մարդասպանին սպանելու պարագայում, մարդասպանների թիվը չի փոխվում (Если убить убийцу, количество убийц не изменится)։
18.Դուք երբեք չեք հասնի նպատակակետին, եթե կանգ առնեք ամեն մի հաչող շան կողքին՝ նրա վրա քար նետելու համար (Вы никогда не достигнете пункта назначения, если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, чтобы бросить в нее камень)։
19.Դու թշնամիներ ունե՞ս, շատ լավ՝ ուրեմն քո կյանքում դու ինչ-որ բան երբեւէ պաշտպանել ես (У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал)։
20.Պատմության գլխավոր դասը կայանում է նրանում, որ մարդկությունն անկրթելի է (Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо)։
21.Ես միշտ պատրաստ եմ սովորելու, բայց ինձ միշտ չէ, որ դուր է գալիս, երբ ինձ սովորեցնում են (Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат)։
22.Եթե միայնակ ծառը վերապրում է, այն ավելի ամուր է դառնում (Если одинокое дерево выживает, оно вырастает крепким)։
23.Հոռետեսը դժվարություններ է տեսնում յուրաքանչյուր հնարավորության մեջ, լավատեսը յուրաքանչյուր դժվարության մեջ տեսնում է հնարավորություններ (Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист в каждой трудности видит возможности)։
24.Երբ արծիվները լռում են, շատախոսում են թութակները (Когда орлы молчат, болтают попугаи)։
25.Վեճ բացելով ներկայի եւ անցյալի միջեւ, մենք կհայտնաբերենք, որ կորցրել ենք ապագան (Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли будущее)։
26.Ժողովրդավարությունը կառավարման վատագույն ձեւն է, եթե հաշվի չառնենք մյուսները (Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных)։
27.Ընթանալով կյանքի ճանապարհով, Դուք ինքներդ եք կերտում Ձեր տիեզերքը (Двигаясь по дороге жизни, Вы сами творите свою Вселенную)։
28.Քիչ է կարողանալ օգտագործել իրավիճակը, անհրաժեշտ է կարողանալ այն ստեղծել (Ситуацию мало уметь использовать, её надо уметь создавать)։
29.Երբեք մի՛ հանձնվիր՝ երբեք, երբեք, երբեք, երբեք՝ ոչ մեծում թե փոքրում, ոչ մեծում թե մանրում, երբեք մի՛ հանձնվիր բացառությամբ պատվի եւ ողջամտության համոզմունքներին (Никогда не сдавайся — никогда, никогда, никогда, никогда, ни в чем большом или маленьком, большом или мелком, никогда не поддавайся, кроме убеждений чести и здравом смысле)։
30.Կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ իրավունք ունեն ասել այն ամենը, ինչ մտքներով անցնում է, իսկ եթե որեւէ մեկի մտքով անցնի հակաճառել իրենց, ապա դա օրենքի խախտում է (Есть люди, которые считают, что они имеют право говорить всё, что им вздумается, но если кому-то взбредет в голову им перечить, то это — нарушение закона)։
31.Սովորե՛ք պատմություն, սովորե՛ք պատմություն. պատմության մեջ են գտնվում քաղաքական խորաթափանցության բոլոր գաղտնիքները (Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости)։
32.Այն պահից, երբ հաստատվեց ժողովրդավարությունը, մեզ մոտ մի պատերազմին հաջորդում է մյուսը (С тех пор как утвердилась демократия, у нас одна война сменяется другой)։
33.Հաջողությունը վերջնական չէ, անհաջողությունները ճակատագրական չեն, նշանակություն ունի միայն շարունակելու քաջությունը (Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать)։
34.Ժողովուրդն առանց խղճի՝ ժողովուրդ է առանց հոգու։ Ժողովուրդն առանց հոգու՝ ժողովուրդ է, որն ունակ չէ գոյատեւել (Народ без совести — народ без души. Народ без души — народ, который не может выжить)։
35.Պետական գործչի տարբերությունը քաղաքականից կայանում է նրանում, որ քաղաքական գործիչը նպատակադրվում է դեպի հաջորդ ընտրությունները, իսկ պետական գործիչը՝ դեպի հաջորդ սերունդը (Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель — на следующее поколение)։
36.Ով մտորում է հեղափոխության մասին, պետք է պատրաստվի գիլիոտինի (Тот, кто рассуждает о революции, должен готовиться к гильотине)։
37.Կապիտալիզմի բնածին արատը բարիքների անհավասար բաշխումն է, սոցիալիզմի բնածին արժանիքը՝ աղքատության հավասար բաշխումը (Врожденный порок капитализма — неравное распределение благ; врожденное достоинство социализма — равное распределение нищеты)։
38.ՄԱԿ-ը ստեղծել են ոչ նրա համար, որ մեզ օգնեն «երկնքում» հայտնվելու, այլ այն բանի համար, որ մեզ փրկեն Դժոխքից (ООН создали не для того, чтобы помочь нам попасть на «небо», а для того, чтобы спасти нас от Ада)։
39.Ով բոլորի հետ համաձայն է, իր հետ ոչ ոք համաձայն չէ (Кто со всеми согласен, с тем не согласен никто)։
40.Չբավարարվել նրանով, ինչը կա։ Երբեք չհաշտվել պարտության հետ, քանզի աշխարհն ստեղծված է նվաճելու համար (не довольствоваться тем, что есть, никогда не смириться с поражением, ведь мир существует чтобы быть завоеванным)։
41.Դիվանագետն այն մարդն է, ով երկիցս կմտածի ոչինչ չասելուց առաջ (Дипломат — это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать)։
42.Պատերազմը ծագում է երկու կողմից, որոնք զգում են, որ հաղթելու հույս կա (Война возникает с обеих сторон, чувствующих, что у них есть надежда на победу)։
43.Քաղաքականությունը նույնքան գրավիչ է ինչ պատերազմը, սակայն ավելի վտանգավոր է։ Պատերազմում քեզ կարող են սպանել մեկ անգամ, քաղաքականության մեջ՝ բազմաթիվ անգամներ (Политика так же увлекательна, как война. Но более опасна. На войне вас могут убить лишь однажды, в политике — множество раз):
44.Եթե ճշմարտությունը բազմակողմ է, ապա սուտը՝ բազմաձայն (Если правда многогранна, то ложь многоголосна)։
45.Երբ երկու կողմի մոտ վերջանում են փաստարկները, սկսում են որոտալ ռումբերը (Когда у обеих сторон заканчиваются аргументы, начинают грохотать бомбы)։
45.Բոլշևիկներն իրենք իրենց համար դժվարություններ են ստեղծում, որոնք հաջողությամբ հաղթահարում են (Большевики сами создают себе трудности, которые успешно преодолевают)։
46.Ժամանակը վատ դաշնակից է (Время — плохой союзник)։
47.Մեծ առավելություն է ստանում նա, ով բավականին վաղ սխալներ է գործել, որոնց վրա կարելի է սովորել (Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки на которых можно учиться)։
48.Իշխանությունը թմրանյութ է. ով այն փորձել է թեկուզ մեկ անգամ, թունավորված է հավերժ (Власть — это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда)։
49.Մենք շատ ցանկություններ ունենք, եւ շատ հաճախ մեկը բացառում է մյուսը (У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое)։
50.Մարդն ընդարձակել է իր իշխանությունն ամեն ինչի վրա՝ բացի ինքն իրենից (Человек расширил свою власть надо всем, кроме самого себя)։
51.Ոմանք փոխում են կուսակցությունը հանուն սկզբունքների, ուրիշները՝ սկզբունքները հանուն կուսակցության (Одни меняют партию ради принципов, другие – принципы ради партии)։
52.Այնտեղ, որտեղ գոյություն ունի տաս հազար կարգադրություն, չի կարող լինել որեւէ հարգանք օրենքի հանդեպ (Там, где существует десять тысяч предписаний, не может быть никакого уважения к закону)։
53.Ես լավատես եմ, իմ կարծիքով որեւէ օգտակարություն չկա լինելու այլ ոմն (Я — оптимист; нет никакой пользы, по-моему, быть кем-либо другим)։
54.Վերաբերմունքը փոքր բան է, որն ունի մեծ նշանակություն (Отношение это маленькая вещь, которая имеет большое значение)»։
Բաց մի թողեք
Սեպտեմբերի 17-ի աստղագուշակ․ Շատ սուր անկյուններ հարթելուն կօգնի հումորի զգացումը
Երևանում բացվել է 44-օրյա պատերազմում զոհված Ալբերտ Հովհաննիսյանի տուն-թանգարանը. Լուսանկար
Հայրիկիս տեղը կարող էր լինել ուրիշ երեխաների հայր, յուրաքանչյուր հայրենասեր մարդ. Լուսանկար