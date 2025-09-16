Ռուսաստանում ձերբակալվել է հայազգի բիզնեսմեն. ինչն է պատճառը. Լուսանկար

Ռուսաստանում ձերբակալվել է հայազգի բիզնեսմեն Արայիկ Ամիրխանյանը՝ Ուկրաինայի Գերագույն ռադայի նախկին պատգամավոր Իլյա Կիվայի սպանությանը մասնակցելու կասկածանքով։
Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները։
Հաղորդվում է, որ Ամիրխանյանը ձերբակալվել է Մոսկվայի մարզում։
Ուկրաինացի պատգամավորը սպանվել է 2023 թվականի դեկտեմբերին։
