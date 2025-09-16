16/09/2025

Ռուսաստանում ձերբակալվել է հայազգի բիզնեսմեն. ինչն է պատճառը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/09/2025 1 min read

Ռուսաստանում ձերբակալվել է հայազգի բիզնեսմեն Արայիկ Ամիրխանյանը՝ Ուկրաինայի Գերագույն ռադայի նախկին պատգամավոր Իլյա Կիվայի սպանությանը մասնակցելու կասկածանքով։

Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները։

Հաղորդվում է, որ Ամիրխանյանը ձերբակալվել է Մոսկվայի մարզում։

Ուկրաինացի պատգամավորը սպանվել է 2023 թվականի դեկտեմբերին։

