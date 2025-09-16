16/09/2025

Սեքսուալ ծերունին Հատուկ դպրոցում է աշխատում

infomitk@gmail.com 16/09/2025 1 min read

Օրերս հայաստանյան ԶԼՄ-ներով ցնցող տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ մարզային դպրոցներից մեկի աշխատակիցը սեքսուալ բնույթի գործողություններ է կատարել անչափահաս աշակերտուհու նկատմամբ:

Ըստ օպերատիվ տեղեկության, սույն աշխատակիցը 76 տարեկան է: Դեպքով հարուցված է քրեական վարույթ: Իրավապահ մարմնի մեր աղբյուրից որոշ մանրամասներ պարզեցինք, որոնք պաշտոնապես թաքցնում են:

Դեպքը տեղի է ունեցել ԿԳՄՍ նախարարության ենթակայության տակ գործող Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի թիվ 2 հատուկ դպրոցում: Անչափահաս աղջիկը մտավոր խնդիրներ ունի, սակայն նա կարողացել է հասկացնել ուսուցչուհուն, որ դպրոցի «վարպետը»՝ Ս. Մ. ն, իրեն «ձեռք է գցում»:

Ուսուցչուհին ահազանգել է ոստիկանություն: Մեր տեղեկություններով, դպրոցի տնօրինությունն ամեն ինչ արել է, որ միջադեպը չհանրայնացվի` «փակվի, գնա»:

Ոստիկանությունից հրաժարվեցին հստակ պատասխանել. «Եթե գիտեք, թե որ դպրոցում է եղել, էլ ինչո՞ւ եք հարցնում»:

