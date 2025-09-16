16/09/2025

Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոց բացակայելու արգելքը վերացվել է, սահմանվել է 5 մլն դրամ գրավ

Հակակոռուպցիոն դատարանում ընթացել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի գործով դատական նիստը։

Նա մեղադրվում է 1999-2012 թվականներին Գյումրիի քաղաքապետ եղած ժամանակ հողամասեր ապօրինի օտարելու համար։

Հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Մերի Մոսինյանի նախագահությամբ որոշեց վերացնել Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց բացակայելու արգելքը ու նրա նկատմամբ 5 մլն դրամ գրավ կիրառեց:

Վարդան Ղուկասյանի դեմ գործը կապված է Գյումրի համայնքին պատկանող 22 գույքի ապօրինի օտարման հետ:

