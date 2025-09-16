16/09/2025

ՔՊԿ Վարչության ապագա կազմն՝ ըստ նիկոլիզմի շկալայի․ Հովիկ Աղազարյան

infomitk@gmail.com 16/09/2025 1 min read

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․

«Հակոբ Ասլանյանի հետ ներկայացնում ենք ՔՊԿ Վարչության ապագա կազմը ըստ նիկոլիզմի շկալայի

1. Նիկոլ Փաշինյան

2. Սուրեն Պապիկյան

3. Արայիկ Հարությունյան

4. Վահագն Ալեքսանյան

5. Գևորգ Պապոյան

6. Ռուբեն Ռուբինյան

7. Արսեն Թորոսյան

8. Հայկ Կոնջորյան

9. Արեն Մկրտչյան

10. Ալեն Սիմոնյան

11. Տիգրան Ավինյան

12. Դավիթ Խուդաթյան

13. Արթուր Հովհաննիսյան

14. Ռոմանոս Պետրոսյան

15. Սերգեյ Մովսիսյան

16. Անահիտ Ավանեսյան

17. Նազենի Բաղդասարյան

18. Արուսյակ Մանավազյսն

19. Արուսյակ Ջուլհակյան

20. Սոնա Ղազարյան

21․ Ալխաս Ղազարյան

22․ Հերիքնազ Տիգրանյան»։

