15 միլիարդ դոլարի դատական ​​հայց. Թրամփն ընդդեմ The New York Times-ի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 15 միլիարդ դոլարի դատականհայց է ներկայացրել The New York Times (NYT)-ի դեմ՝ զրպարտության համար։ Truth Social սոցիալական ցանցում գրառման մեջ Թրամփը թերթն անվանել է Միացյալ Նահանգների «ամենավատ և ամենաանբարոյական թերթերից մեկը»՝ Դեմոկրատականկուսակցությանը թերթի աջակցության պատճառով։
«Այսօր ես պատիվ ունեմ 15 միլիարդ դոլարի դատականհայց ներկայացնել The New York Times-ի՝ մեր երկրի պատմության մեջ ամենավատ և ամենաանբարոյական թերթերից մեկի դեմ, որը փաստացի վերածվել է արմատական ձախակողմյան Դեմոկրատական կուսակցության խոսափողը»,- գրել է Թրամփը։
«The Times-ը տասնամյակներ շարունակ ստել է ձեր սիրելի նախագահի (իմ մասին), իմ ընտանիքի, բիզնեսի, «Ամերիկան առաջին հերթին» շարժման, MAGA-ի և մեր երկրի մասին ամբողջությամբ։ … «New York Times»-ին չափազանց երկար է թույլ տրվել ազատորեն ստել, զրպարտել և վարկաբեկել ինձ, և դա անհապաղ կդադարի։ Դատական հայցը ներկայացվում է Ֆլորիդա մեծագույն նահանգում»,- գրել է Թրամփը։
Որպես հայց Թրամփը նաև հիշատակել է թերթի աջակցությունը նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսին, ինչի մասին հայտարարվել է «առաջին էջի կենտրոնում»: Նա դա անվանել է «պատմության մեջ խոշորագույն անօրինական ներդրումը քարոզարշավին»։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանում ձերբակալվել է հայազգի բիզնեսմեն. ինչն է պատճառը. Լուսանկար
«Թրամփը բավականաչափ ուժ ունի՝ Պուտինին ստիպելու վախենալ իրենից». Զելենսկու ակնկալիքները ԱՄՆ նախագահից
Իսրայելը սպառնում է հարվածել այլ երկրների