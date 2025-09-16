16/09/2025

15 միլիարդ դոլարի դատական ​​հայց. Թրամփն ընդդեմ The New York Times-ի

16/09/2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 15 միլիարդ դոլարի դատական​​հայց է ներկայացրել The New York Times (NYT)-ի դեմ՝ զրպարտության համար։ Truth Social սոցիալական ցանցում գրառման մեջ Թրամփը թերթն անվանել է Միացյալ Նահանգների «ամենավատ և ամենաանբարոյական թերթերից մեկը»՝ Դեմոկրատական​​կուսակցությանը թերթի աջակցության պատճառով։

«Այսօր ես պատիվ ունեմ 15 միլիարդ դոլարի դատական​​հայց ներկայացնել The New York Times-ի՝ մեր երկրի պատմության մեջ ամենավատ և ամենաանբարոյական թերթերից մեկի դեմ, որը փաստացի վերածվել է արմատական ​​ձախակողմյան Դեմոկրատական ​​կուսակցության խոսափողը»,- գրել է Թրամփը։

«The Times-ը տասնամյակներ շարունակ ստել է ձեր սիրելի նախագահի (իմ մասին), իմ ընտանիքի, բիզնեսի, «Ամերիկան ​​առաջին հերթին» շարժման, MAGA-ի և մեր երկրի մասին ամբողջությամբ։ … «New York Times»-ին չափազանց երկար է թույլ տրվել ազատորեն ստել, զրպարտել և վարկաբեկել ինձ, և դա անհապաղ կդադարի։ Դատական ​​​​հայցը ներկայացվում է Ֆլորիդա մեծագույն նահանգում»,- գրել է Թրամփը։

Որպես հայց Թրամփը նաև հիշատակել է թերթի աջակցությունը նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսին, ինչի մասին հայտարարվել է «առաջին էջի կենտրոնում»: Նա դա անվանել է «պատմության մեջ խոշորագույն անօրինական ներդրումը քարոզարշավին»։

