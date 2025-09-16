6 տարի անց էլ Պուգաչովան գերազանցել է Պուտինին

Երգչուհի, ռուսական էստրադայի պրիմադոննա Ալլա Պուգաչովայի և լրագրող Կատյա Գորդեևայի միջև սեպտեմբերի 10-ին YouTube-ում հրապարակված հարցազրույցը դիտվել է 17.6 միլիոն անգամ:
Համեմատության համար՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնի հետ 2024 թվականի սկզբին հրապարակված հարցազրույցը հավաքել է 7.4 միլիոն դիտում։
Google Trends-ի տվյալներով՝ հրապարակումից հետո Պուգաչովայի նկատմամբ հետաքրքրությունը 6-7 անգամ ավելի մեծ էր, քան Պուտինի հարցազրույցի նկատմամբ, իսկ երգչուհուն Google-ի որոնումներում երեք անգամ ավելի հաճախ են որոնել:
Վերջին անգամ պրիմադոննան Ռուսաստանի նախագահին ժողովրդականությամբ գերազանցել է 2019 թվականին՝ իր 70-ամյակի տոնակատարության ժամանակ:
