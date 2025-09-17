Սեպտեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Եվ ճիշտ է. ծագող խնդիրները արագ են լուծվում

ԽՈՅ
Սովորականից ավելի հաճախ կմտահոգվեք մանրուքների համար, կնյարդայնանաք այն ամենից, ինչը մեծ նշանակություն չունի։ Ընկերները կփորձեն բարձրացնել ձեր տրամադրությունը, ոգեշնչել ձեզ, բայց նրանք չեն կարողանա անմիջապես հաղթահարել այն: Շատ Խոյերի օգտակար գործերը կօգնեն դրական տրամադրություն ունենալ։ Կարող եք վերադառնալ այն ամենին, ինչ նախկինում չի ստացվել, զբաղվել կենցաղային ինչ-որ խնդիրների լուծմամբ, օգնել մտերիմներին։
Օրվա երկրորդ կեսը լավ գաղափարների ժամանակն է։ Ճիշտ է, դրանք ձեզ համար չեն առաջանում, բայց դա ձեզ չի խանգարում գնահատել դրանք և բռնել նրանց թռիչքի ժամանակ։ Ինչ-որ կարևոր հարցում հաջողության հասնելու հնարավորություն կստեղծվի, իսկ Խոյ գործարարները բաց չեն թողնի լավ գումար աշխատելու հնարավորությունը։
ՑՈՒԼ
Օրը կլինի անհանգիստ և հագեցած։ Դուք հնարավորություն կունենաք ապացուցել ինքներդ ձեզ և անսպասելի կիրառություն գտնել ձեր տաղանդների համար: Չի բացառվում, որ նոր գործեր ու խնդիրներ առաջանան։ Միշտ չէ, որ վստահ կլինեք ձեր ձեռնարկումների հաջողության մեջ, բայց հաջողության հասնելու շանսերը, այնուամենայնիվ, շատ մեծ կլինեն: Տանը սովորականից ավելի շատ անհանգստություններ կարող են լինել: Կենցաղային որոշ խնդիրների լուծումը ծախսեր կպահանջի, բայց մենք կխոսենք աննշան գումարների մասին, որոնք կարող են լուրջ վնաս հասցնել բյուջեին:
Ավելի լավ է ինչ-որ պարզ և հասկանալի բան անել, բայց թույլ տալով շոշափելի արդյունքներ ստանալ, քան գլուխդ ամպերի մեջ դնել և օդում ամրոցներ կառուցել: Որքան արագ իջնեք երկիր, այնքան ավելի շատ բանի կհասնեք:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ
Այսօր մեծ տպավորություն են թողնում փոքրիկ բաները, որոնք մեկ այլ ժամանակ անկարևոր կհամարեիք։ Այսօր ավելի լավ է լուրջ որոշումներ չընդունեք, հատկապես, եթե դրանք միայն ձեզ համար չեն կարևոր: Ձեզ ժամանակ տվեք մտածելու, իրավիճակը հասկանալու համար: Դուք կհասկանաք, թե ինչպես հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և կտեսնեք հնարավորություններ, որոնք նախկինում չէիք նկատել:
Օրվա առաջին կեսին դժվար կլինի կենտրոնանալ ինչ-որ բանի վրա, երկրորդը շատ ավելի հանգիստ կանցնի: Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են հաճելի անակնկալներ: Կհանգստանաք և հիանալի ժամանակ կանցկացնեք, եթե մտերիմների հետ զբաղվեք նրանով, ինչը հետաքրքիր է և ձեզ, և նրանց:
Օրվա սկիզբը դժվար թե անցնի առանց մանր թյուրիմացությունների։ Շուտով ամեն ինչ կկարգավորվի, և Դուք նույնիսկ չեք հիշի այս նյարդայնացնող միջադեպերի մասին: Հին ընկերները կաջակցեն ամեն ինչում, ինչպես նաև, անշուշտ, հետաքրքիր բան կառաջարկեն: Որոշ Խեցգետիններ հեռվից հիանալի նորություններ կստանան։
Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ ժամանակ է աշխատանքին, ձեր կարիերայի զարգացմանը, ինչպես նաև ընտանեկան ֆինանսներին վերաբերող կարևոր հարցեր քննարկելու համար: Եվ այս պահին դուք կարող եք խոսել ձեր ամենամոտ մարդու հետ այն մասին, թե ինչն է ձեզ անհանգստացնում վերջին օրերին: Դուք, ամենայն հավանականությամբ, կհասկանաք, որ իզուր եք անհանգստացել։
ԱՌՅՈՒԾ
Որոշ դժվարություններ կարող են ծագել, բայց դրանք չեն փչացնի ձեր տրամադրությունը և չեն ստիպի կասկածել ձեր ջանքերի հաջողության վրա: Եվ ճիշտ է. ծագող խնդիրները արագ են լուծվում, անհաջող զուգադիպությունները տհաճ հետևանքներ չեն ունենա: Եթե դեռ ճանապարհին ինչ-որ խոչընդոտներ առաջանան, կողքին կլինեն ընկերներ, որոնք կօգնեն հաղթահարել դրանք:
Դուք հեշտությամբ կհաշտվեք և հին ծանոթների, և նրանց հետ, ում այսօր առաջին անգամ կհանդիպեք։ Որոշ Առյուծներ հնարավորություն կունենան ընկերանալու այն մարդկանց հետ, ում հետ նախկինում միայն գործնական հարաբերություններ են ունեցել։ Չի բացառվում ռոմանտիկ պատմության սկիզբը։ Այստեղ իրադարձությունները հազիվ թե արագ զարգանան, բայց դա ձեզ նույնիսկ դուր կգա։
Միանգամից չի հաջողվի հավաքել մտքերը և կենտրոնանալ մի բանի վրա։ Օրվա սկզբին մանրուքների պատճառով կարևոր գործից անընդհատ շեղվելու անհրաժեշտությունը շատ կնյարդայնացնի: Կցանկանաք հնարավորինս շուտ հաղթահարել բոլոր խնդիրները, բայց հանգամանքները դժվար թե թույլ տան դա անել, այնպես որ համբերատար եղեք:
Այսօր հավանական են ուղևորությունների հետաձգումներ: Կարևոր հանդիպումից ուշանալու վտանգ կա, բայց դա չի խանգարի անցնել ճիշտ այնպես, ինչպես կցանկանայիք: Հնարավորություն կլինի լավ տպավորություն թողնել այն մարդու վրա, ումից շատ բան է կախված։ Օրվա երկրորդ կեսը հաջող կլինի ֆինանսների տեսանկյունից։ Շահավետ գործարքներ կնքելու հնարավորություն կլինի։
ԿՇԵՌՔ
Օրը հեշտ ու հաջող կլինի, ուրախության շատ առիթներ կպարգևի։ Աստղերը կաջակցեն ձեզ ամեն ինչում, շատ բան նույնիսկ ավելի հաջող կդասավորվի, քան կարելի էր սպասել։ Արժե մի պահ օգտագործել ինչ-որ կարևոր գործ ձեռնարկելու համար. նույնիսկ եթե այսօր այն ավարտին չհասցնեք, շատ բանի կհասնեք: Հավանական են հաջողություններ այնտեղ, որտեղ պահանջվում է երևակայություն և ստեղծագործական մոտեցում։
Օրը բարենպաստ է նաև շփման համար։ Դուք կկարողանաք պայմանավորվել նրանց հետ, ում հետ նախկինում լեզու չեք գտել, անցյալում թողնել տարաձայնություններն ու վեճերը: Հին ընկերների հետ հանդիպումները շատ վառ տպավորություններ կտան։ Ռոմանտիկ ժամադրությունը նույնպես չի հիասթափեցնի, հատկապես, եթե դուք գնում եք ինչ-որ անսովոր վայր:
ԿԱՐԻՃ
Օրը չափազանց բեղմնավոր կանցնի, եթե այն սկսեք կարևոր գործերից և աշխատեք չշեղվել: Հնարավոր կլինի միանգամից մի քանի հարց լուծել, գլուխ հանել այն գործերից, որոնց երկար ժամանակ ձեռքերը չեն հասել։ Հնարավոր է, որ այս հարցում ձեզ կօգնեն վերջին մրցակիցները կամ մարդիկ, ովքեր նախկինում երբեք աջակցություն չեն առաջարկել։ Որոշ Կարիճներ կգտնեն ազդեցիկ դաշնակիցներ և նրանց աջակցությամբ հաջողության կհասնեն բիզնեսում:
Հնարավոր են դրամական մուտքեր, այդ թվում՝ անսպասելի աղբյուրներից, նվերներ, որոնց համար շատ ուրախ կլինեք: Ավելի լավ է չշտապել գնումների, հատկապես խոշոր գնումների հետ: Այսօր ձեզ համար այնքան էլ հեշտ չի լինի ճիշտ ընտրություն կատարելը, ավելի լավ է մի փոքր սպասեք: Ուղևորությունները վատ չեն ստացվի։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Կարևոր է իրերին իրատեսորեն նայել։ Եթե այսօր ազատություն տաք երևակայությանը, ապա ռիսկի եք դիմում խճճվել սեփական պատրանքների մեջ կամ նյարդայնացնող սխալներ թույլ տալ։ Սեփական գիտելիքներն ու փորձը կարող են բավարար չլինել իրավիճակը հասկանալու համար։ Արժե լսել ձեզ հոգեհարազատ վաղեմի ծանոթների խորհուրդները։ Հնարավոր է, որ նրանք գիտեն մի բան, որը դուք չգիտեք, կամ տեսնեն հնարավորություններ, որոնք դուք չեք նկատել:
Օգտակար կլինի փոքր դադար վերցնել գործերում, շեղվել առօրյա հոգսերից և հանգստանալ։ Շատ Աղեղնավորների տրամադրությունը կբարձրացնի դեկորացիայի փոփոխությունը։ Պետք չէ հեռու գնալ. նույնիսկ տան մոտ կարելի է հետաքրքիր վայրեր գտնել։ Ուղևորությունները հատկապես լավ կանցնեն, եթե սիրելիի հետ ճանապարհ ընկնեք։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Ձեզ կհաջողվի խուսափել բազմաթիվ դժվարություններից՝ գործերի նկատմամբ լուրջ մոտեցման շնորհիվ: Այսօր ավելի լավ է խուսափել թեթևամտության ցանկացած դրսևորումից։ Կարևոր է չմոռանալ ձեր խոստումների մասին, չխախտել պայմանավորվածությունները և, ընդհանուր առմամբ, վարվել այնպես, որ ոչ ոք չկարողանա ձեզ նախատել անվստահության և անպատասխանատվության համար: Այսպիսով, դուք կարող եք խուսափել նյարդայնացնող սխալներից և լավ հարաբերություններ պահպանել այն մարդկանց հետ, ում կցանկանայիք տեսնել որպես ձեր դաշնակիցներ:
Օրը դժվար թե առանց անակնկալների անցնի, բայց ստիպված չեք լինի արմատապես փոխել պլանները. ամենայն հավանականությամբ, դրանք բավական կլինեն միայն փոքր-ինչ ճշգրտելու համար: Երեկոն խոստանում է հաճելի հանդիպումներ և ծանոթություններ, որոնցից կարող են սկսվել լուրջ և կարևոր հարաբերություններ:
ՋՐՀՈՍ
Բարենպաստ, բայց անհանգիստ օր է։ Պետք է զբաղվեք մի քանի բաներով, բայց ոչ մի դեպքում պարզ չի լինի, թե որն է առաջին բանը, որ պետք է ձեռնարկեք: Բացի այդ, ուրիշների հետ հարաբերությունները բավականին լարված կլինեն։ Հատկապես դժվար կլինի լեզու գտնել գործընկերների հետ, ովքեր միշտ չէ, որ կհասկանան ձեր գործողությունների դրդապատճառները։ Ցավոք, տանը հնարավոր են փոքր տարաձայնություններ, բայց այստեղ ամեն ինչ բավականին արագ կհաջողվի կարգավորել։
Կուրախացնեն հին ընկերների հետ հանդիպումները. նրանք ինչ-որ հետաքրքիր բան կպատմեն, ինչպես նաև կարող են լավ գաղափարներով կիսվել: Երեկոյան հնարավորություն կլինի սիրելիին զարմացնել հաճելի անակնկալով կամ անսպասելի նվերով։
ՁԿՆԵՐ
Օրը դժվար թե կարևոր իրադարձություններ բերի, բայց հաջող կդասավորվի, և ուրախանալու առիթները բավարար կլինեն: Արժե տեսնել ընկերներին. հիանալի ժամանակ կանցկացնեք, շատ բաների մասին կխոսեք, հաստատ ինչ-որ հետաքրքիր զբաղմունք կգտնեք: Փոքր ուղևորությունները լավ կդասավորվեն, հատկապես, եթե դրանք կապված կլինեն ընտանեկան գործերի կամ հարազատներին օգնելու հետ:
Անսովոր գաղափարներ այսօր կարող են հայտնվել շատ Ձկների մոտ։ Դժվար թե միանգամից սկսեք իրականացնել ձեր ծրագիրը, բայց դուք կունենաք բավարար ժամանակ ամեն ինչ մտածելու համար, որոշելու, թե ինչպես վարվել և որտեղից սկսել:
Բաց մի թողեք
Սուրենյանը սպասվող եղանակային փոփոխությունների մասին նոր հրապարակում է արել
Սեպտեմբերի 17-ի աստղագուշակ․ Շատ սուր անկյուններ հարթելուն կօգնի հումորի զգացումը
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացնում է Ուինստոն Չերչիլի ասույթներից