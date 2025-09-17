17/09/2025

Սուրենյանը սպասվող եղանակային փոփոխությունների մասին նոր հրապարակում է արել

infomitk@gmail.com 17/09/2025 1 min read

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում կարճ գրառում է արել սպասվող եղանակային փոփոխությունների մասին:

«Սեպտեմբերի 19-ից ևս մեկ մեծ քայլ դեպի աշուն»,- գրել է նա և անձրև, ամպրոպ պատկերող էմոջիներով ցույց տվել սպասվող տեղումների կանխատեսումը:

