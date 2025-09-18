18/09/2025

Արշավիրն ո՞վ է, որ ինձ բան ասեր. Գագիկ Ծառուկյան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/09/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 18-ին Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում շարունակվում է  Քննչական կոմիտեի նախկիկ նախագահ, նախկին պատգամավոր և նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի գործով դատավարությունը։

Նիստը նախագահում է դատավոր Տիգրան Դավթյանը։

Դատարանում որպես վկա ներկայացավ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նախագահող դատավորի հարցին՝ ինչպիսի հարաբերություններ ունի նա Հովսեփյանի հետ, Ծառուկյանն արձագանքեց՝ մարդկային և ջերմ, ընկերական բնույթի։

Հանրային մեղադրողը հետաքրքրվեց Հովսեփյանի որդուց, բայց Ծառուկյանը պատասխանեց, որ չի ճանաչում։

Եվս մեկ հարց ուղղվեց այն դրվագի վերաբերյալ, երբ Հովսեփյանի որդին և Արշավիր Սարգսյանը միասին այցելել են Ծառուկյանին, իսկ ըստ Սարգսյանի՝ Ծառուկյանը կոպիտ է արտահայտվել և դուրս է հանել նրանց աշխատասենյակից։

«Դատարկ-դատարկ խոսացած լինի, գուցե, բայց ես չգիտեմ՝ ինչի մասին է խոսքը: Եթե եկել է իմ մոտ, ինձ ինչ պիտի ասած լինի, կամ Արշավիրն ո՞վ է, որ ինձ բան ասեր»,- նշել է նա:

Արշավիրն ո՞վ է, որ ինձ բան ասեր

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկ Սարգսյանի և Ալեն Սիմոնյանի թեմայով ՔՊ-ն արտահերթ նիստ է կազմակերպել

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Գագիկ Ջհանգիրյանի թոռնիկը

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է սպասվում դատավորներին․ ԲԴԽ-ն որոշում է կայացրել․ Լուսանկար

18/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երևանյան 17-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը կմեկնարկի ․․․ Լուսանկարներ

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր Արամի սիրելի հերոսը Կադիրովն է, Փաշինյանը նման է արդյոք Կադիրովին

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեսա, լսեցի, գարշեցի․ Գուգարաց թեմի քահանա Տեր Տաճատ Բարսեղյան

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանամերձ գյուղի գյուղապետին դատում են դիպլոմը կեղծելու համար

18/09/2025 infomitk@gmail.com